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Школы, больницы, дороги: В Народном Собрании Дагестана обсуждают приоритетные проблемы республики
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Школы, больницы, дороги: В Народном Собрании Дагестана обсуждают приоритетные проблемы республики 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Школы, больницы, дороги: В Народном Собрании Дагестана обсуждают приоритетные проблемы республикиНа прошедшем сегодня заседании Народного Собрания Дагестана были затронуты ключевые для республики вопросы. В частности, депутат от фракции «Справедливая Россия» на примере одного Ахтынского района показал, что республика нуждается в строительстве социальных объектов.
«В районе необходимо построить школы, некоторые школы, построенные в начале 20 века, продолжают работать в трехсменном режиме, больницы и преобразить дырявые дороги в качественные, в частности дорогу Маграмкент — Рутул, связывающую несколько районов. Более 15 тысяч человек в районе получают питьевую воду по графику. Львиная доля бюджета уходит на создание инфраструктуры в прибрежных местах».
Именно этот фактор, по мнению депутата, причина переселения горцев на равнины: «Статистика говорит, что в горах Дагестана проживают около 60% дагестанцев, на самом деле в горах осталось всего 30% жителей республики». Помимо этого, докладчик предложил увеличить транспортный налог на автомобили, которые интенсивно используются в республике. «Общая налоговая задолженность в Дагестане — 5 млрд рублей, три из которых — это транспортный долг», — заключает он.
Фото: Народное Собрание РД
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