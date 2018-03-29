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В России будут работать над сохранением национальных языков
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В России будут работать над сохранением национальных языков 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Стратегию национальной политики России до 2025 года планируют внести изменения, чтобы укрепить межнациональные отношения в стране и наладить работу по адаптации мигрантов. Вместо «внешних мигрантов» в документе появится понятие «иностранные граждане», а также обязательность «сохранения и поддержки национальных языков и культур» в стране.
«Это не подразумевает стирание границ многообразия культур и языков, это подразумевает укрепление единства», — сказал начальник Управления по укреплению национального единства ФАДН России Абдулгамид Булатов на «круглом столе» в Госдуме под эгидой Комитета палаты по делам национальностей 29 марта.
Председатель комитета Ильдар Гильмутдинов отметил, что надо обратить особое внимание на национальную политику в сфере образования. С ним согласился депутат Госдумы, председатель Комиссии по миграционным вопросам при Президенте России Виктор Водолацкий:
«Вопрос этнокультурного компонента обязателен для системы образования, потому что невозможно противостоять таким вызовам, как искажение истории и культурной и информационной экспансии, без воспитания гражданина-патриота. К тому же сами патриотические клубы, центры и другая работа для воспитания патриотизма и общепризнанных ценностей требует правового оформления», — сказал он.
Сейчас на правовом портале Правительства идёт обсуждение изменений в стратегию.
«Документ, который сейчас мы обсуждаем, должен быть принят только после того, как он получит почти стопроцентное доверие. Только если он не будет вызывать никаких сомнений ни у регионов, ни у общественных организаций, он будет работать», — подчеркнул Ильдар Гильмутдинов.
Изменения в стратегию поручило внести Правительство в декабре 2017 года. Сама Стратегия государственной национальной политики была сформирована в 2012 году и принесла свои плоды — по результатам исследования ФСО, число граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, растёт с каждым годом. В 2014 году составило 72,1 процента, а в 2017 году — 78,9 процента.
В каждом регионе были созданы советы по межконфессиональным и межнациональным отношениям. Изменения понадобились, потому что появились новые вызовы — ведь в 2012 году, когда стратегия принималась, не было ИГИЛ, событий в Донбассе, а Крым ещё не стал субъектом Федерации.
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