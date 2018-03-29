Государство возьмётся за адаптацию мигрантов в России

Государство поддержит организации, которые занимаются адаптацией мигрантов в России . Однако для этого потребуется внести дополнительные изменения в нормативные акты, заявил глава Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов

В ближайшее время в Госдуму должны внести законопроект «О социально-культурной адаптации иностранных граждан в России», а в новой редакции Стратегии по национальной политике России до 2025 года предлагается осуществлять поддержку организаций, адаптирующих мигрантов.

В стратегии нужно прописать формы поддержки организаций, которые занимаются как связями с соотечественниками, так и проблемами адаптации в российском обществе мигрантов, считает Гильмутдинов.

При этом надо уточнить, по каким признакам возможна поддержка таких объединений. Дело в том, что по действующему законодательству о благотворительности она предусмотрена только для «социально направленных организаций».

Правительство в 2017 году определило критерии, по которым организация может быть признана социально направленной, и ни одно этнокультурное объединение не отвечает установленным требованиям.

«Я направил Александру Геннадьевичу Хлопонину письмо с просьбой посмотреть критерии, потому что сейчас ни одна национально-культурная автономия просто не может попасть в соответствующий список. А зачем тогда прописывать в стратегии нормы поддержки, если по факту они не смогут ими воспользоваться?» — сказал парламентарий на «круглом столе», посвящённом изменениям в Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

К тому же Ильдар Гильмутдинов отметил, что законопроект «О социально-культурной адаптации иностранных граждан в России» будет оперативно рассмотрен Комитетом по делам национальностей и вынесен на обсуждение с регионами и всеми заинтересованными сторонами.