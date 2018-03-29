Список стран, отозвавших российских дипломатов

Официальный Лондон утверждает, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». Однако проекта с подобным названием в СССР не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название «Новичок» было растиражировано зарубежными СМИ с подачи Вила Мирзоянова, который не имел отношения к созданию химоружия.

Впоследствии британские власти приняли решение выслать из страны 23 российских дипломата, а также заморозить двусторонние контакты с РФ на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры: объявила о высылке 23 британских дипломатов, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.