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Список стран, отозвавших российских дипломатов
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Список стран, отозвавших российских дипломатов 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Официальный Лондон утверждает, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». Однако проекта с подобным названием в СССР не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название «Новичок» было растиражировано зарубежными СМИ с подачи Вила Мирзоянова, который не имел отношения к созданию химоружия.
Впоследствии британские власти приняли решение выслать из страны 23 российских дипломата, а также заморозить двусторонние контакты с РФ на высшем уровне. Москва приняла зеркальные меры: объявила о высылке 23 британских дипломатов, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.
Позже к решению Великобритании присоединились 27 стран, которые заявили, что вышлют российских дипломатов.
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