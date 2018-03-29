Володин: кооперация законодателей и профсоюзов повысит эффективность решения трудовых конфликтов

Взаимодействие представителей профсоюзов, работодателей и органов государственной власти поможет решить актуальную задачу повышения эффективности методов урегулирования конфликтов, отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин , говорится в сообщении на сайте нижней палаты.

В приветствии организаторам и участникам IV Международной научно-практической конференции «Социально-трудовые конфликты в России и в мире» политик назвал мероприятие востребованной международной платформой для обсуждения причин и последствий трудовых конфликтов в России и за рубежом, на котором участники находят решения вопросов социального партнёрства.

«Важно, чтобы результатом вашей совместной работы стали рекомендации по снижению уровня напряжённости в социально-трудовых отношениях, соответствующие предложения в законодательном измерении», — подчеркнул Вячеслав Володин, пожелав участникам конференции плодотворной работы.