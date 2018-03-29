Курганский областной суд: бывший директор «Транспортного управления» уволен законно

Сегодня, 29 марта 2018 года, Курганский областной суд оставил без изменения решение Курганского городского суда по делу экс-директора МКУ «Транспортное управление». Ранее городской суд отказал Льву Сомову в восстановлении на работе.

— Прокурорская проверка выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности Льва Сомова, — напоминает пресс-служба областной прокуратуры

По представлению прокуратуры Курганской области городская администрация уволила Сомова из-за того, что он не урегулировал конфликт интересов. Являясь директором МКУ «Транспортное управление», Лев Сомов создавал для связанных с ними компаний наиболее благоприятные условия.

Бывший директор с действиями работодателя не согласился и обратился в суд с иском о восстановлении в должности, однако судья счел увольнение законным. Решение суда вступило в законную силу.