Бордюр преткновения: бортовой камень приостановил процесс заключения контрактов на ремонт дорог Ижевска

Ижевск. Удмуртия . 16 жалоб поступило в управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртии от участников аукциона на ремонт дорог Ижевска в 2018 году. Заказчиком конкурса выступила МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Как рассказала корреспонденту информационного агентства «Сусанин» начальник отдела контроля закупок УФАС Ольга Перевозчикова, от участия в торгах были отстранены 10 предприятий из 21.

В отношении службы благоустройства поступили жалобы от ООО «Радонеж», ООО «Новострой» и ООО «Профит плюс».

«Заявитель считает, что извещение и аукционная документация организатора торгов не содержит обязательных сведений, предусмотренных действующим законодательством», — говорится в сообщении УФАС.

Дорожные организации были отстранены от участия в аукционе из-за отсутствия в документации обозначения ширины бортового камня. По словам начальника отдела контроля закупок УФАС, по требованиям ГОСТа эта информация необязательна и является излишним показателем. Таким образом, УФАС 23 марта рассмотрел поступившие жалобы и посчитал их обоснованными. Однако заказчику торгов не стали выдавать предписание, чтобы не помешать своевременному освоению федеральных средств по программе «Безопасные и качественные дороги». По условиям проекта правительство Удмуртии и администрация Ижевска должны заключить контракты до 31 марта, иначе субсидия возвращается в государственную казну.

26 марта антимонопольщики рассмотрели жалобу от участника торгов на ремонт дорог Ижевска в Устиновском районе. Она также была признана обоснованной, так как заказчик неправомерно отстранил трех участников закупок, поэтому администрации города выдали предписание провести новый аукцион.

«Здесь жалобы участника закупки также были на отклонение по этому излишнему показателю. Аукционная комиссия не допустила к участию ООО «Надежный коммунальный сервис» и еще трех участников. Всего здесь заявки подавали 5 организаций. Троих отклонили, к участию были допущены ДП «Ижевское» и «Удмуртавтодор», — сказала Ольга Перевозчикова.

Еще одна жалоба поступила от участника аукциона в Ленинском районе.

«Поступила жалоба МУП «ДРЭУ», тоже на службу благоустройства в отношенит Ленинского района. Там точно так же заявку «ДРЭУ» отклонили по тому же показателю бортового камня. Рассмотрение жалобы назначено на 2 апреля», — пояснила начальник отдела контроля закупок.

Также, по словам Ольги Перевозчиковой, практически во всех районах участниками аукциона были только ДП «Ижевское» и «Удмуртавтодор». Только в Первомайском районе к торгам были допущены другие организации. Здесь победителем стал ООО «Лидер».

Напомним, что на ремонт дорог в Ижевске планируется заключить 5 договоров на общую сумму 1 млрд рублей. Лоты: Устиновский район — 239,2 млн рублей; Индустриальный район — 294,3 млн рублей; Ленинский — 111,6 млн рублей; Октябрьский — 148 млн рублей; Первомайский — 205,3 млн рублей.