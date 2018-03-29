Отвечай России чужими руками: США ответят «Искандерам» на польские деньги

Сергей Ермаков. Поставка американцами зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польшу полностью отвечает стратегическим интересам США в Восточной Европе — считает руководитель сектора военно-политических исследований РИСИ

Поляки решили ответить российским «Искандерам»

Напомним, что США поставят в Польшу комплексы Patriot на сумму в 4,75 млрд долларов, причем речь в этом контракте идет о существенном снижении цены — изначально американцы требовали от польской стороны порядка 10 млрд долларов.

Целый ряд экспертов связали это с тем, что комплексы Patriot станут прямым противовесом со стороны НАТО российским оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер», которые Москва разместила на территории Калининградской области

«На самом деле, в этом вопросе инициатива принадлежит не Соединенным Штатам, а Польше, поскольку речь здесь идет не о стратегической системе ПРО, а о классических зенитно-ракетных комплексах», — заключает Ермаков.

По словам Сергея Михайловича, польское политическое руководство давно вынашивает планы по созданию на территории этой страны многоэшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны своей территории. Это так называемый «Польский щит», который в последние годы является лейтмотивом внешнеполитической линии Варшавы

Данное событие прекрасно вписывается в формат НАТО

«В этом контексте поляки очень активно сотрудничают с США, из-за чего все эти инициативы в области национальной обороны прекрасно вписываются в формат стратегических раскладов НАТО», — резюмирует Ермаков.

Эта натовская политика стимулируется со стороны Вашингтона и предполагает под собой активное сдерживание России путем усиления военного потенциала своих клиентов в этом регионе. И Польша здесь играет одну из главных ролей, особенно учитывая традиционный русофобский подтекст внешней политики данного восточноевропейского государства.

«Полякам же это нужно, чтобы повысить свой статус в рамках западных наднациональных структур и в очередной раз доказать США, что Варшава является верным союзником Вашингтона в его антироссийской политике», — констатирует Ермаков.

Таким образом, это военное строительство в Польше прекрасно увязывается с теми планами, которые сегодня существуют в НАТО и США по геополитическому сдерживанию России. Таким образом, это не частная инициатива Варшавы, а реализация тех военных планов по нашей стране, которые в настоящее время разрабатываются в Вашингтоне и Брюсселе

Польше важен сам факт данной поставки

Что касается задачи сдерживания «Искандеров», то это здесь носит вторичный характер, поскольку Россия обладает на этом направлении огромным количеством самых разнообразных военных инструментов. Тем более, ЗРК «Патриот», совершенно точно, не является панацеей, что видно и по применению этих комплексов саудовскими военными по йеменским ракетам.

Есть же в интернете видео, когда противоракета ЗРК «Патриот» возвратилась обратно и ударила по земле. Конечно, здесь можно сослаться на саудовских операторов, но, судя по всему, похожие проблемы с этим комплексом есть во всех государствах-импортерах.

Поэтому Польше данная поставка важна сама по себе, а не те возможности, которые даст Варшаве ЗРК «Патриот» — к тому же, это событие полностью коррелирует с современным строительством опорных точек ПРО США на польской территории.

Ведь в самое ближайшее время в этой стране начнут работать ракетные барабаны Mk 41, которые являются настоящим оружием двойного назначения, способными выполнять, как оборонительные задачи, так и выпускать ударные ракеты «Томагавк».

«Так что, в Польше имеют место два разных направления — когда мы говорим о ЗРК Patriot, то здесь на первый план выходит задача защиты польской территории, а вот в случае с компонентами ПРО, то речь идет о совершенно других вопросах и задачах, которые выходят далеко за интересы национальной безопасности Польши», — заключает Ермаков.

Поляки защищают национальные интересы США Как считает эксперт, оба этих направления, в любом случае, являются звеньями одной цепи, поскольку нам достаточно посмотреть на карту мира и увидеть, что оба этих проекта реализуются в рамках стратегических планов США и НАТО.

«Американская стратегия заключается в том, что Вашингтон пытается вовлечь в свои планы союзников и сделать их, своего рода, геополитическим инструментом для реализации поставленных в них задач», — резюмирует Ермаков.

Например, эта линия отражается не только на прямых военных приготовлениях, но и на том, что именно голоса Польши и стран Прибалтики стали основой создания той антироссийской истерии, которую мы сегодня имеем в Европе. По сути своей, эти государства в рамках НАТО и Евросоюза откровенно защищают национальные интересы США.

«Также не нужно забывать про увеличение передового военного присутствия США в этих государствах, поэтому Польша путем закупки Patriot защищает и американские военные силы в этих государствах», — констатирует Ермаков.

Соответственно, Польша путем закупки этих систем внесет существенный вклад в оборону восточного фланга НАТО, что, естественно, крайне выгодно для США, поскольку поляки тратят на все это собственные деньги.

«Американцы, таким путем, пытаются воздвигнуть на наших границах многоэшелонированную систему противоракетной и противовоздушной обороны, и здесь Польша играет одну из главных ролей», — заключает Ермаков.