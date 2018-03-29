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Главгосэкспертиза одобрила проект четырехполосного объезда Анапы
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Главгосэкспертиза одобрила проект четырехполосного объезда Анапы 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Главгосэкспертиза одобрила проект четырехполосного объезда Анапы, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Проектом, получившим одобрение экспертов Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство нового участка трассы общей протяженностью 13,521 километра с устройством четырехполосного движения и расчетной скоростью 120 километров в час", — сообщается в нем.
Это позволит создать транспортный обход Анапы, а также сформировать единый скоростной транспортный коридор, связывающий федеральную трассу М-4 «Дон» с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым. Также на трассе построят путепроводы и транспортные развязки, добавляется в материалах.
Автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь длиной 166 километров — трасса федерального значения, входящая в состав европейского маршрута E97. Дорога проходит по территории Новороссийска, Анапы и Темрюкского района. Дорога, берущая начало от магистрали М-4 «Дон», продолжает ее в направлении полуострова Крым и обеспечивает как протяженные связи центральных регионов страны с полуостровами Крым и Тамань, так и связи между двумя крупными торговыми портами — Новороссийск и Тамань.
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