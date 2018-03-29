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«Единая Россия» подвела итоги мониторинга новых правил благоустройства территорий в 85 субъектах
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«Единая Россия» подвела итоги мониторинга новых правил благоустройства территорий в 85 субъектах 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Координаторы и активисты проекта проверили содержание более 240 новых правил благоустройства территорий, которые должны были согласно постановлению правительства РФ быть приняты во всех муниципалитетах страны с численностью граждан от 1000 человек до конца 2017 года. Информация о результатах мониторинга будет направлена в Минстрой России. Такое заявление сделал координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда» Павел Качкаев.
«В ходе проведенного мониторинга в 62 регионах в ряде проверенных муниципалитетов полностью отсутствовал раздел, посвященный формам и механизмам участия жителей в принятии решений по благоустройству. Мониторинг показал, что муниципалитеты, к сожалению, не уделяют должного внимания участию жителей в благоустройстве. Между тем, вовлечение жителей в этот процесс — одна из важнейших задач партийного проекта «Городская среда». Без гарантии права участия жителей в этом процессе качество и исполнение программ благоустройства невозможно будет сохранить на высоком уровне. Мы планируем обратиться с депутатским запросом к профильным вице-губернаторам регионов, в которых не был обнаружен раздел по участию жителей в благоустройстве», — рассказал Качкаев.
«В 11 регионах ни в одном из проверенных муниципалитетов раздел не был обнаружен: Вологодская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Костромская область, Астраханская область, Ульяновская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Республика Алтай, Республика Хакасия, Еврейская автономная область. Только в 23 регионах во всех проверенных муниципалитетах раздел присутствовал, причем в таких регионах, как Мурманская, Воронежская и Волгоградская области, г. Севастополь, Республика Тыва он заполнен достаточно подробно», — резюмировал Качкаев.
Напоминаем, что согласно постановлению правительства Российской Федерации №169 от 10 февраля 2017 года все муниципалитеты страны с численностью граждан от 1000 человек должны были утвердить к концу 2017 года современные правила благоустройства, а регионы в свою очередь принять законы, вводящие ответственность за их нарушение. Эта новая нормативно-правовая база должна обеспечить эффективное и современное содержание российских городов.
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