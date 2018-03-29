«Единая Россия» подвела итоги мониторинга новых правил благоустройства территорий в 85 субъектах

«В ходе проведенного мониторинга в 62 регионах в ряде проверенных муниципалитетов полностью отсутствовал раздел, посвященный формам и механизмам участия жителей в принятии решений по благоустройству. Мониторинг показал, что муниципалитеты, к сожалению, не уделяют должного внимания участию жителей в благоустройстве. Между тем, вовлечение жителей в этот процесс — одна из важнейших задач партийного проекта «Городская среда». Без гарантии права участия жителей в этом процессе качество и исполнение программ благоустройства невозможно будет сохранить на высоком уровне. Мы планируем обратиться с депутатским запросом к профильным вице-губернаторам регионов, в которых не был обнаружен раздел по участию жителей в благоустройстве», — рассказал Качкаев.

Напоминаем, что согласно постановлению правительства Российской Федерации №169 от 10 февраля 2017 года все муниципалитеты страны с численностью граждан от 1000 человек должны были утвердить к концу 2017 года современные правила благоустройства, а регионы в свою очередь принять законы, вводящие ответственность за их нарушение. Эта новая нормативно-правовая база должна обеспечить эффективное и современное содержание российских городов.