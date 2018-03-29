Православную Пасху отметят в Африке и Японии

8 апреля 2018 года православные христиане всего мира отметят главный священный праздник — Пасху Христову. Слова «Христос воскресе» прозвучат не только на русском или греческом языках, но и на многих других — японском, суахили, арабском, испанском и так далее.

Греция, Украина, Грузия, Румыния, Во всем мире православие исповедуют примерно 220 миллионов человек. Основная масса православных христиан сосредоточена в нескольких странах — это России Сербия . Здесь православные составляют абсолютное большинство населения. И если в России доля православных составляет около 75%, то, например, в Греции или Южной Осетии — 98-99%.

Конго и Польше, Аргентине, Мексике, Однако много православных христиан живут и в других, порой самых экзотических странах. Почти 3 миллиона православных проживают в США , 1,4 миллиона — в Сирии , по миллиону — в Кении Камеруне . Еще один миллион православных христиан живет в Италии — стране, приютившей у себя сердце католицизма, Ватикан . Сотни тысяч православных живут в Австралии Канаде и других странах.

Есть государства, где количество наших единоверцев куда скромнее, однако Россия сыграла в их жизни особую роль. Такой страной, к примеру, является Япония с 46 тысячами православных. Автономная Православная Церковь Японии входит в состав Московского Патриархата. Распространение православия в Стране восходящего солнца началось с приезда русского миссионера в 1861 году.

Николай Касаткин очень много сделал для своей миссии: он выучил японский язык и перевел на него Священное Писание. Архиепископу пришлось столкнуться со множеством трудностей. Первым японцем, обращенным в христианство отцом Николаем, стал синтоистский священнослужитель Такума Савабэ, бывший самурай, пришедший к нему в дом, чтобы убить как иностранного захватчика. Японец вступил в русским в диалог, был заинтриговал и в итоге сам стал священником. В 1905 году во время русско-японской войны отец Николай отказался молиться за победу одной из сторон, заявив, что будет молиться за установление мира. После смерти отца Николая причислили к лику равноапостольных святых.