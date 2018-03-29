Руководство префектуры ЦАО встретилось с жителями района Замоскворечье 

Встреча руководства префектуры Центрального административного округа с жителями района Замоскворечье прошла 28 марта. В актовом зале Российского экономического университета имени Плеханова собралось порядка 230 человек. На вопросы жителей отвечали заместители префекта ЦАО. Также, присутствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Гончар, главы управ районов округа, представили различных ведомств и служб.
За час до начала встречи в холле работали консультационные столы, где каждый желающий мог задать вопрос специалистам префектуры ЦАО или записаться на личный приём.
В начале мероприятия с докладом о социально-экономическом развитии района Замоскворечье выступила глава управы Наталья Романова. Она рассказала об итогах работы управы за 2017 год, поделилась планами на 2018. Затем наградили благодарностями префекта ЦАО самых активных жителей района: Геннадия Григорова, Светлану Крайнову и Любовь Поповину.
После официальной части перешли к вопросам жителей. Большинство из них касалось жилищно-коммунального хозяйства, планов по благоустройству, капитального ремонта и законности размещения хостелов в жилых домах. На вопросы отвечал Первый заместитель префекта Центрального административного округа города Москвы Владимир Травкин.
Многодетная мать Ольга Михайловна, проживающая в дом 4 на улице Павла Андреева, пожаловалась на то, что в их доме работает хостел. Непонятно, кто там живет и чем занимается. Женщина переживает за безопасность своих детей и просит его закрыть.
Первый заместитель префекта Владимир Травкин пообещал взять этот вопрос на контроль префектуры.
— Мы подготовим письма в УВД и прокуратуру. Проведем проверку, — пообещал он.
Депутат Государственной Думы Николай Гончар добавил, что сейчас разрабатывается законопроект о запрете организации хостелов в жилых домах. В апреле его будут рассматривать.
Муниципальный депутат Денис Давыдов попросил помочь в решении вопроса об изменении почтового адреса дома на улице Малая Ордынка, дом 27/5-3-3А строение 4. Прежний адрес был другим: Большой Ордынский переулок, дом 3А. Жители давно хотят вернуть старый, поскольку сейчас у них есть проблемы с вызовом такси, скорой помощи, заполнении электронных форм документов. Происходит путаница. Уже было написано более 15 писем с обращениями, но все безрезультатно.
Владимир Травкин пояснил, что изменение адреса теоретически и практически возможно:
— Есть определенная процедура, которую необходимо провести: нужно организовать общее собрание собственников, принять решение, но необходимо стопроцентное согласие всех.
Евгений Тишин, член Молодежной палаты, проживающий по адресу: улица Новокузнецкая, дом 18, строение 1, обратился с просьбой построить в районе каток с искусственным льдом. Он объяснил, что на территории Замоскворечья имеются катки с натуральным льдом, но качество искусственного льда гораздо лучше.
Владимир Травкин поддержал инициативу жителя:
— Эту идею нужно продумать и определиться с местом, поскольку в районе очень плотная застройка. Есть свободный участок в Большом Овчиниковском переулке, мы проработаем этот вопрос.
Светлана Баранова поинтересовалась вопросом озеленения:
— В Замоскворечье не хватает зелени: раньше было много сирени, например, в Вишняковском переулке, на улице Бахрушина. После реконструкции одного из зданий деревья вырубили, а на свободном месте сделали стоянку. Просим содействия префектуры в решении вопроса озеленения этого участка.
Владимир Травкин пообещал разобраться:
— В прошлом году на территории округа посадили около шести тысяч деревьев и более 16 тысяч кустарников. Озеленение округа будет продолжаться и, конечно, оно коснется и района Замоскворечье. В центре города деревья не везде можно высадить, нужно проверить нет ли подземных коммуникаций. Но кустарники можно посадить в любом случае, — сказал он.
Ольга Архангельская, проживающая в доме 13 на улице Щипок, обратилась с вопросом о том, когда достроят поликлинику и по какой причине остановлены сейчас работы. Она рассказала, что уже больше месяца на объекте нет рабочих.
Владимир Травкин пояснил, что строительство приостановили из-за перепроектирования теплосетей. Работы завершатся в сентябре-октябре. В эксплуатацию медицинское учреждение планируют ввести в конце 2018 года. В связи с большой востребованностью у жителей, этот объект строительства держится на особом контроле префектуры.
Встреча с населением длилась почти два часа. Жители округа задали 18 устных вопросов и передали на рассмотрение 20 письменных обращений.
Первый заместитель префекта ЦАО Владимир Травкин подчеркнул, что все вопросы будут рассмотрены руководством префектуры в установленные сроки и жителям направят письменные ответы.