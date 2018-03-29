Руководство префектуры ЦАО встретилось с жителями района Замоскворечье

Встреча руководства префектуры Центрального административного округа с жителями района Замоскворечье прошла 28 марта. В актовом зале Российского экономического университета имени Плеханова собралось порядка 230 человек. На вопросы жителей отвечали заместители префекта ЦАО. Также, присутствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Гончар , главы управ районов округа, представили различных ведомств и служб.

За час до начала встречи в холле работали консультационные столы, где каждый желающий мог задать вопрос специалистам префектуры ЦАО или записаться на личный приём.

В начале мероприятия с докладом о социально-экономическом развитии района Замоскворечье выступила глава управы Наталья Романова . Она рассказала об итогах работы управы за 2017 год, поделилась планами на 2018. Затем наградили благодарностями префекта ЦАО самых активных жителей района: Геннадия Григорова, Светлану Крайнову и Любовь Поповину.

Владимир Травкин. После официальной части перешли к вопросам жителей. Большинство из них касалось жилищно-коммунального хозяйства, планов по благоустройству, капитального ремонта и законности размещения хостелов в жилых домах. На вопросы отвечал Первый заместитель префекта Центрального административного округа города Москвы

Многодетная мать Ольга Михайловна, проживающая в дом 4 на улице Павла Андреева, пожаловалась на то, что в их доме работает хостел. Непонятно, кто там живет и чем занимается. Женщина переживает за безопасность своих детей и просит его закрыть.

Первый заместитель префекта Владимир Травкин пообещал взять этот вопрос на контроль префектуры.

— Мы подготовим письма в УВД прокуратуру . Проведем проверку, — пообещал он.

Депутат Государственной Думы Николай Гончар добавил, что сейчас разрабатывается законопроект о запрете организации хостелов в жилых домах. В апреле его будут рассматривать.

Муниципальный депутат Денис Давыдов попросил помочь в решении вопроса об изменении почтового адреса дома на улице Малая Ордынка, дом 27/5-3-3А строение 4. Прежний адрес был другим: Большой Ордынский переулок, дом 3А. Жители давно хотят вернуть старый, поскольку сейчас у них есть проблемы с вызовом такси, скорой помощи, заполнении электронных форм документов. Происходит путаница. Уже было написано более 15 писем с обращениями, но все безрезультатно.

Владимир Травкин пояснил, что изменение адреса теоретически и практически возможно:

— Есть определенная процедура, которую необходимо провести: нужно организовать общее собрание собственников, принять решение, но необходимо стопроцентное согласие всех.

Евгений Тишин , член Молодежной палаты, проживающий по адресу: улица Новокузнецкая, дом 18, строение 1, обратился с просьбой построить в районе каток с искусственным льдом. Он объяснил, что на территории Замоскворечья имеются катки с натуральным льдом, но качество искусственного льда гораздо лучше.

Владимир Травкин поддержал инициативу жителя:

— Эту идею нужно продумать и определиться с местом, поскольку в районе очень плотная застройка. Есть свободный участок в Большом Овчиниковском переулке, мы проработаем этот вопрос.

— В Замоскворечье не хватает зелени: раньше было много сирени, например, в Вишняковском переулке, на улице Бахрушина. После реконструкции одного из зданий деревья вырубили, а на свободном месте сделали стоянку. Просим содействия префектуры в решении вопроса озеленения этого участка.

Владимир Травкин пообещал разобраться:

— В прошлом году на территории округа посадили около шести тысяч деревьев и более 16 тысяч кустарников. Озеленение округа будет продолжаться и, конечно, оно коснется и района Замоскворечье. В центре города деревья не везде можно высадить, нужно проверить нет ли подземных коммуникаций. Но кустарники можно посадить в любом случае, — сказал он.

Ольга Архангельская , проживающая в доме 13 на улице Щипок, обратилась с вопросом о том, когда достроят поликлинику и по какой причине остановлены сейчас работы. Она рассказала, что уже больше месяца на объекте нет рабочих.

Владимир Травкин пояснил, что строительство приостановили из-за перепроектирования теплосетей. Работы завершатся в сентябре-октябре. В эксплуатацию медицинское учреждение планируют ввести в конце 2018 года. В связи с большой востребованностью у жителей, этот объект строительства держится на особом контроле префектуры.

Встреча с населением длилась почти два часа. Жители округа задали 18 устных вопросов и передали на рассмотрение 20 письменных обращений.

Первый заместитель префекта ЦАО Владимир Травкин подчеркнул, что все вопросы будут рассмотрены руководством префектуры в установленные сроки и жителям направят письменные ответы.