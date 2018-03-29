Административное здание на ул. Пречистенка будет отреставрировано и приспособлено под офисы

Административное здание в ЦАО отреставрируют и приспособят под современное использование, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Проект реставрации и приспособления здания» по адресу: ул. Пречистенка, д. 36, стр. 2, район Хамовники, Центральный административный округ Москвы . Проектной документацией предусмотрено проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, с последующим размещением в нем офисных помещений. В рамках работ предусмотрена реконструкция здания с усилением существующих конструктивных элементов. При этом габаритные размеры здания сохранятся», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

Уточняется, что в основной период работ будет выполнено усиление конструкций здания, отделочные работы, прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, возведение конструкций надземной части здания и благоустройство территории. В подвале устроят новые и расширят существующие оконные и дверные проемы, а также установят лестницу. Кроме того, на первом этаже запроектирован частичный демонтаж внутренней капитальной стены, организация дополнительного эвакуационного выхода через коридор и устройство камина и дымохода. Расширят существующую парадную и устроят новую лестницу. Ремонтные работы на втором этаже предполагают полный демонтаж и частичное возведение плиты перекрытия пола. Также в здании запроектирована организация дополнительных санитарных узлов, приспособленных для маломобильных групп населения.

В составе здания появятся офисные помещения с рабочими местами для сотрудников, переговорная, а также помещения приема пищи и отдыха. Проектом запланировано размещение клубного помещения, оборудованного креслами, диванами и барной стойкой. В здании также появятся кладовые, санитарно-бытовые и помещения уборочного инвентаря.