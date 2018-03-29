Югорский промышленный форум пройдет в Ханты-Мансийске

VII Югорский промышленный форум в Ханты-Мансийске стартует 10 апреля. Он соберет представителей органов государственной власти, профессионалов и специалистов промышленной отрасли, руководителей предприятий.

Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание, посвященное главной теме форума в этом году — «Локализация производства в Югре », где обсудят вопросы развития приоритетных направлений промышленности России и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В рамках форума ведущий тренер по лидерским навыкам для топ-менеджеров и сертифицированных лин-экспертов Майкл Вейдер проведет мастер-класс «Роль лидерства в применении методик бережливого производства».

Ознакомиться с программой Форума, направить заявку на участие в деловой программе, мастер-классах и выставке можно на официальном сайте www.ugrapromforum.ru.

Югорский промышленный форум состоится 10-11 апреля в КВЦ «Югра-Экспо», г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19. Организаторы форума: Департамент промышленности Ханты — Мансийского автономного округа — Югры, Фонд развития Югры, ООО «Югра–Экспо». Проект проходит при поддержке Правительства Ханты — Мансийского автономного округа — Югры. Партнер проекта — Союз «Торгово–промышленная палата Ханты — Мансийского автономного округа — Югры», генеральный информационный партнер — АУ ХМАО — Югры «Окружная телерадиокомпания „Югра“.