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ГТЛК начала строительство комплекса перегрузки угля «Лавна» в Мурманске
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ГТЛК начала строительство комплекса перегрузки угля «Лавна» в Мурманске 

Банки.ру 38 минут назад
Фото: Северпост
Государственная Транспортная Лизинговая Компания 30 марта начала строительство комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманска. Об этом сообщается на сайте ГТЛК.
Проект реализуется в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла, одним из ключевых объектов которого является незамерзающий порт с комплексом перегрузки угля «Лавна», в рамках федеральной целевой программы развития транспортной системы России. Угольный перевалочный комплекс будет строиться на основе государственно-частного партнерства. Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО «Морской торговый порт „Лавна“, бенефициаром является ГТЛК.
»По поручению президента РФ Владимира Путина о принятии мер по реализации проекта «Лавна» в установленный срок в правительство направлена заявка о концессии. Предложенный механизм может представлять собой один из видов инфраструктурной ипотеки еще до внесения изменений в закон о государственно-частном партнерстве. Для реализации проекта привлечен якорный инвестор — глобальный сырьевой трейдер Mercuria, с которым подписан договор take-or-pay на 18 миллионов тонн угля ежегодно. На данный момент Mercuria готовит заявку на покупку контрольной доли в ООО «Морской торговый порт „Лавна“. После рассмотрения ФАС и комиссией по иностранным инвестициям будет принято соответствующее решение», — рассказал генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.
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