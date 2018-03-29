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Редкий кадр: Елена Ваенга показала 5-летнего сына Ваню
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Редкий кадр: Елена Ваенга показала 5-летнего сына Ваню 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Однако, прилетев на отдых на Сейшелы, Ваенга не смогла удержаться от курортного портрета сына — и не обошлась без своего фирменного юмора.
— подписала снимок с сыном и мамой певица. Фолловеры Ваенги, за зиму и холодную весну истосковавшиеся по солнцу, в восторге от фотографии. «Манго лучше, чем зарядка», «Лена, к хорошему быстро привыкаешь! Отдыхай с семьёй чаще!», «Мальчик витаминами „заряжается“, „Муза наша любимая, набирайтесь позитива, поднимайте иммунитет, радуйтесь жизни, вы этого заслужили, столько людям радости подарили“, — пишут Елене Ваенге поклонники, вспоминая, что в конце прошлого года она много болела.
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Фото:Instagram
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