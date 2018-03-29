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Новый мост через Камелик обрел опоры и каркас
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Новый мост через Камелик обрел опоры и каркас 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дли селян река Камелик в половодье может стать непреодолимым препятствием. На заседании правительства области глава региона поручил взять на особый контроль стройплощадку моста у села Большая Тарасовка в Перелюбском районе.
Как отметил глава региона, контроль необходим за тем, чтобы паводковые воды не повредили строительным работам, которые ведутся с декабря прошлого года. Поставлена задача — ввести сооружение до конца текущего года. Напомним, в марте 2016 года рядом у села Большая Тарасовка провалилась плита дорожного покрытия моста через Камелик. Дальнейшая эксплуатация моста не представлялась возможной, было принято решение о его закрытии. Дорожники по поручению Радаева в короткие сроки возвели объезд — плотину с щебёночным покрытием рядом с аварийным мостом. В настоящее время именно здесь налажен проезд автотранспорта. Однако весной 2017 года эта плотина была перелита паводковыми водами р. Камелик, из-за этого Перелюб оказался «отрезан» от дороги на областной центр. Жителям Перелюбского района в период паводка, чтобы попасть в другие населенные пункты области, приходилось делать 200-километровый объезд. Глава региона принял решение о строительстве нового мостового перехода и взял вопрос на личный контроль.
Жители видят, что старый мост уже демонтировали, четыре новых сваи возвдены и закончен монтаж арматурного каркаса, параллельно ведутся работы на опорах.
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