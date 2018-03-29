Спорт приходит во дворы

Спорт заходит в каждый двор города. Бесплатные тренажёрные комплексы продолжают появляться в микрорайонах Владимира.

Как стало известно, в соответствии с поручением главы городской администрации Андрея Шохина продолжится работа по установке всепогодных спортивно-тренажёрных комплексов. Пик монтажных работ придётся на лето, однако, новейшие технологии позволяют устанавливать такие объекты практически при любой погоде.

«На днях восемь бесплатных тренажерных комплексов установили во дворах многоквартирных жилых домов Фрунзенского района — на улицах Юбилейной «4», Мира «9», Соколова-Соколёнка «11», Добросельской «195-А», Добросельской «2-В», Почаевской «2», «2А» и «2Б», Куйбышева «54» и на Суздальском проспекте «29», — сообщается на сайте мэрии.

Спонсором установки новых тренажёров стала топливная компания Росатом «ТВЭЛ» . Глава администрации лично договаривался с меценатами. Сообщается, что компания выделила благотворительные средства на приобретение не только спортивных, но и детских площадок в городе.

В прошлом месяце был проведён аукцион на поставку и установку спорткомплексов. Контракт с победителем заключили на сумму в 770 тысяч рублей. И уже в марте подрядчик приступил к установке спортивных комплексов во дворах многоквартирных домов.

«Учитывая пожелания благотворителей, тренажеры установили преимущественно в микрорайонах, где проживают работники АО ВПО «Точмаш», который входит в структуру АО «ТВЭЛ», — сообщил глава администрации Фрунзенского района Николай Маркин.