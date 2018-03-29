Бывший зампред АСГМ пошел на повышение

Высшая квалифколлегия судей на своем утреннем заседании 29 марта рекомендовала бывшего зампредседателя АСГМ 45-летнего Андрея Бондаря на должность главы Первого арбитражного апелляционного суда во Владимире . Рассмотрение кандидатуры юриста, которого СМИ называют сыном судьи Конституционного суда РФ Николая Бондаря (читайте на Legal.Report здесь), прошло в ускоренном темпе, заняв чуть более 5 минут, но не обошлось без интриги.

Как сообщил докладчик по делу экс-сенатор Михаил Капура , в 1994 году Бондарь окончил Ростовский госуниверситет,. После истечения второго срока пребывания в должности зампреда АСГМ с конца 2017 года он является судьей этого суда. Имеет второй квалификационный класс и стаж работы по юридической профессии 23 года, в том числе судьей — 18 лет.

Кандидат представил квалифколлегии «исключительно положительную характеристику», завизированную председателем столичного арбитража Николаем Новиковым , а также справку о своих качественных показателях, которые Капура назвал «также исключительно положительными». Сведения же об имуществе и о доходах Бондаря, равно как и ответы на запросы в компетентные органы, «не препятствуют рассмотрению вопроса», отметил докладчик.

Капура упомянул, что в материалах имеется справка о делах, рассмотренных в АСГМ, с участием организации, в которой трудилась супруга Бондаря. При этих словах некоторые члены ВККС начали оживленно листать дело претендента.

— Имеется, конечно, пояснение кандидата по этому моменту. Но я все равно задам потом пару вопросов! — заинтриговал Капура. — Да, и еще необходимо будет рассмотреть и вопрос, связанный с точностью сведений о ее доходах.

Председатель ВККС Николай Тимошин спросил, согласен ли сам Бондарь с докладом.

— Там прозвучало о неточности в отношении супруги… в общем, готов пояснить, — ответил тот.

— Поясните! — кивнул Тимошин.

— Ситуация следующая, — уверенно начал кандидат, — там была простая техническая ошибка. Дело в том, что я, указывая доход жены за 2016 год, проставил сумму за 2015-й, которая оказалась гораздо больше той, что она получила в следующем году. Я дал все пояснения, приложил справки 2-НДФЛ, на сайте АСГМ есть соответствующая выписка, где все подтверждается. Прошу прощения за ошибку!

— А как вы прокомментируете ремарку, связанную с тем, что в период работы вашей супруги в страховой компании «Независимость», эта организация не раз была стороной в процессе… Итак, участие-неучастие ваше? –поинтересовался Михаил Капура

— Я понял! — энергично откликнулся Бондарь. — Действительно, до середины 2016 года супруга там работала, и «Независимость» участвовала в арбитражных судах Москвы . Но сразу хочу пояснить: она трудилась не юристом, а экономистом! Поэтому никакого отношения [ни] к судебным спорам, ни к составлению судебных актов, отзывов и так далее она не имела. Честно говоря, я и сам был потом несколько удивлен, когда в базе увидел данные дела…

По словам кандидата, сам он «естественно эти дела не рассматривал».

— Нет больше вопросов? — поинтересовался Тимошин.

— Нет-нет, все исчерпывающе…исчерпывающе! — откликнулся Капура.

Еще Бондарю припомнили его отозванное заявление на должность председателя АС Московской области

— Ведь было это? — уточнил председатель ВККС, не отрывая глаз от претендента.

— Да, все верно, — подтвердил тот.

— Причина?

— Да причина простая… понимаете, я просто решил попробовать себя в апелляции.

— А как поясните расхождения в части привлечения к административной ответственности? — затронул новую тему Тимошин.

— Я дал пояснения по этому поводу…

— Поясните нам! — не отступал председательствующий.

— Ситуация следующая, — объяснил Бондарь. — До лета 2012 года я имел в собственности «Тойоту Камри», а потом продал ее. Но, к сожалению… сапожник без сапог… я не проконтролировал переоформления автомобиля на нового собственника, он ездил по доверенности. У него были административные штрафы, они им оплачены. Потом машину все-таки оформили на нового хозяина. Все это было лет пять назад. Я получил неделю назад свежую справку: за мной никаких штрафов не числится.

Как посетовал кандидат, в ГИБДД ему пояснили, что «переписать» штрафы на того, кто действительно был за рулем, в базе технически невозможно. Тем более — «за пределами срока давности».

— Названная вами справка имеется? — спросил Тимошин.

— Да, прошу приобщить ее к материалам дела. Так же, как и письменные пояснения собственника, которому я продал автомобиль.

Участвовавшие в заседании представители Верховного суда и Совета судей РФ поддержали кандидатуру Бондаря. После чего ВККС проголосовала за его рекомендацию на должность.

За дверями зала заседаний журналист Legal.Rerport спросил судью, ожидал ли он, что рассмотрение его кандидатуры пройдет так быстро, заняв немногим больше 5 минут. «Знаете, я просто не успел, скажем так, напортачить в этой жизни, — улыбнулся Бондарь. — Поэтому тут ничего удивительного нет…».