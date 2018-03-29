28 марта в Москве наградили победителя конкурса «Сделано в России» — группу компаний «ЮгСтройИнвест». Ежегодно обладателем высокой награды становятся лучшие предприятия страны. Экспертное жюри оценило высокое качество работы застройщика и вклад в социально-экономическое развитие страны. Вручение знака «Сделано в России» состоялось в Государственной Думе Российской Федерации. Также представители группы компаний на «круглом столе» обсудили вместе с депутатами Государственной Думы РФ пути развития рынка товаров и услуг в рамках Евразийского экономического союза.
На протяжении 15 лет со дня основания группой компаний руководит Почётный строитель России Юрий Иванов, благодаря которому сегодня у жителей микрорайонов от «ЮгСтройИнвест» есть всё для комфортной жизни в шаговой доступности.
— «ЮгСтройИнвест» является социально ориентированной компанией, — рассказал Юрий Иванов. — И это мы подтверждаем своими делами. Каждый день на стройках трудятся профессионалы высокого уровня, чтобы создать в микрорайонах современную комфортную среду со всей необходимой социальной инфраструктурой. Особенно приятно получить эту награду, зная, что победа основана в том числе и на отзывах наших жителей.
Как отметил заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов, стать победителем конкурса такого уровня — большая честь для каждого сотрудника:
— Эта награда — показатель того, что «ЮгСтройИнвест» доверяют. На протяжении 15 лет мы стремимся строить такие микрорайоны, в которых хотелось бы жить и растить детей.
Группа компаний в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону построила более 2,7 миллионов квадратных метров недвижимости, 125 домов, 7 детских садов и 2 школы. В микрорайонах также есть отделения почты и полиции, игровые и спортивные площадки, крытые тренажёрные залы и роллердромы, которые регулярно становятся местом проведения соревнований краевого масштаба. А для прогулок и семейного отдыха в каждом микрорайоне есть уютные скверы, аллеи с арт-объектами и зоны для барбекю. Благодаря такому подходу к строительству микрорайоны от «ЮгСтройИнвест» пользуются большой популярностью у жителей Южного федерального округа.
Ещё на этапе проектирования мы стараемся учесть все пожелания людей, — говорит Алексей Иванов. — Именно поэтому в микрорайонах от «ЮгСтройИнвест» есть детские сады, школы, места для семейного отдыха и спорта. В каждый проект многотысячный коллектив группы компаний вкладывает душу и заботу. Самая высокая оценка нашей работы — это видеть счастливые лица наших жителей.
Победа в конкурсе стала ещё одним крупным достижением группы компаний. В числе наград федерального уровня у «ЮгСтройИнвест» — Золотой знак «Надёжный застройщик России», победа во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Также «ЮгСтройИнвест» занимает 4-е место в рейтинге крупнейших застройщиков страны по объёмам текущего строительства.