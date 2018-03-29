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ФАС: геополитическая ситуация не скажется на привлечении иностранных инвестиций в РФ
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ФАС: геополитическая ситуация не скажется на привлечении иностранных инвестиций в РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Текущая геополитическая ситуация не скажется на привлечении иностранных инвестиций в Россию, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.
"Дело все в том, что неблагоприятная геополитическая ситуация — это неблагоприятная политическая ситуация, а бизнес — бизнесом", — сказал он.
Цыганов добавил, что, например, в вопросе покупки международной нефтесервисной компанией Schlumberger пакета акций российской буровой Eurasia Drilling Company последние события не усложнили диалог.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги. Демонстрируя солидарность с позицией Лондона, ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также США, Канада и Австралия объявили о решении выслать свыше 100 российских дипломатов.
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