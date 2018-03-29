ФАС: геополитическая ситуация не скажется на привлечении иностранных инвестиций в РФ

"Дело все в том, что неблагоприятная геополитическая ситуация — это неблагоприятная политическая ситуация, а бизнес — бизнесом", — сказал он.

Цыганов добавил, что, например, в вопросе покупки международной нефтесервисной компанией Schlumberger пакета акций российской буровой Eurasia Drilling Company последние события не усложнили диалог.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.