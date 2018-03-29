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На Кубани каждый третий отдел ЗАГС нуждается в ремонте
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На Кубани каждый третий отдел ЗАГС нуждается в ремонте 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Ремонт требуется каждому третьему отделу ЗАГС на Кубани.
Сегодня в крае работают 57 отделов, каждый год они обслуживают более 600 тысяч человек. 30% из них морально и материально устарели и нуждаются в ремонте. По решению губернатора, в ближайшее время на Кубани будет разработана краевая программа, которая предусматривает текущий ремонт отделов ЗАГС
Первые в списке на модернизацию стоят ЗАГСы Апшеронского, Туапсинского, Усть-Лабинского районов, а также в поселке Дагомыс Лазаревского района.
Напомним, в 2017 году число официальных браков на Кубани составило более 44 тысяч, разводов зарегистрировано почти в два раза меньше — 25 тысяч. В ушедшем году в регионе родился 67591 ребенок.
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