На Кубани каждый третий отдел ЗАГС нуждается в ремонте

Ремонт требуется каждому третьему отделу ЗАГС на Кубани.

Сегодня в крае работают 57 отделов, каждый год они обслуживают более 600 тысяч человек. 30% из них морально и материально устарели и нуждаются в ремонте. По решению губернатора, в ближайшее время на Кубани будет разработана краевая программа, которая предусматривает текущий ремонт отделов ЗАГС

Первые в списке на модернизацию стоят ЗАГСы Апшеронского, Туапсинского, Усть-Лабинского районов, а также в поселке Дагомыс Лазаревского района.

Напомним, в 2017 году число официальных браков на Кубани составило более 44 тысяч, разводов зарегистрировано почти в два раза меньше — 25 тысяч. В ушедшем году в регионе родился 67591 ребенок.