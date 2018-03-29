Программа «Земский доктор» работает в малых городах Крыма

На прием к этому врачу Женя всегда идет с улыбкой. Ольгу Николаевну он знает буквально с первых дней своей жизни. За год в небольшом курортном поселке она стала по-настоящему «своей» для сотен маленьких пациентов, отмечает "ТВ Центр"

Она — участковый педиатр, он — врач экстренной помощи. Ольга и Алексей переехали в поселок из города в Нижегородской области по программе «Земский доктор». Врачи получили по миллиону рублей, а жители поселка — нужных специалистов.

"Звучит, может быть, красиво «по миллиону на каждого», но это все-таки приморской поселок, курортная зона, цены здесь на недвижимость высокие. Поэтому дача, а не дом. Но нравится, птицы поют, красота изумительная. До моря 200 метров", — рассказывают Ольга и Алексей Шишкины.

Дефицит врачей на полуострове всегда был серьёзный. Сотни незанятых вакансий по всему Крыму . Только в прошлом году в поселковые больницы удалось привлечь десятки специалистов. Теперь работать и жить сюда едут доктора со всей страны.

"Доктора, которые приезжают с большой земли, с материка, как мы называем, привозят с собой новый опыт, новое видение, новые идеи. Мы с удовольствием пользуемся этим и их авторитетом. Они быстро его завоевывают у пациентов", — рассказал главный врач больницы Егор Титов

По контракту Ольга и Алексей должны отработать в селе не меньше пяти лет. Иначе придется вернуть государству деньги. Но уезжать отсюда они и не собираются. Жить и работать у моря мечтали всегда.

Борис Максудов, «ТВ Центр», Крым.