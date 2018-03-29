Эффект плацебо: как снизить число ошибок в проектировании зданий

Ошибки при проектировании дорого обходятся заказчикам не только из-за увеличения стоимости и сроков строительства. Это лишь полбеды! Куда страшнее, когда из-за просчетов проектировщиков, конструкция объекта мгновенно рушится.

Природные катаклизмы и экстремальные нагрузки, не учтенные при проектировании, могут привести к гибели людей и драматическим последствиям для собственников объекта. Дать время на эвакуацию способны устойчивые к нагрузкам материалы, а также продуманность конструкции здания.

По мнению части игроков рынка, свести к минимуму ошибки в расчетах и чертежах объекта, способна технология BIM. Однако не все разделяют этот тезис. В разное время аббревиатура BIM (Building Information Modeling) имела десятки толкований и впервые была применена в 70-х годах XX века. Тогда этот термин означал трехмерную модель здания с подробной планировкой, описанием и размерами всех элементов конструируемого объекта. В наше время у технологии появились больше возможностей и спекуляций вокруг нее тоже стало больше.

Мнения и факты

В позициях оппонентов важно отделять мнения от фактов, и для начала обратимся к анализу эффективности технологии BIM в мире. Согласно отчету компании DODGE Data&Analytics за 2017 год, 38% опрошенных пользователей подчеркнули, что технология BIM позволила уменьшить количество конфликтов, а также улучшила координацию при внесении изменений в процессе строительства, 29% респондентов помогла сократить количество ошибок в проектной документации, а 22% — расходы на строительство.

Стоит ли доверять данным опроса только среди тех, кто ее уже использует, каждый пусть ответит для себя сам. Однако стоит рассмотреть возможности программного обеспечения для BIM.

В этой части сторонники технологии утверждают, что она способна уменьшить ошибки при проектировании, строительстве и эксплуатации. Это вызывает недоумение. Как же тогда объяснить наличие тысяч безупречно спроектированных объектов во времена, когда о технологии еще не догадывались? И чем вызваны элементарные ошибки специалистов, конструирующих только в BIM?

В этом же блоке есть вопросы и к проектированию инженерных систем с помощью BIM. Если взять, к примеру, расчеты на объекте кабельного шнура и других коммуникаций, то более точные цифры мы оперативно получаем с помощью Excel.

В чем хороша технология

При всей критике противников, технология BIM имеет весомые достоинства.

Первое из них — наглядность. Технология BIM избавляет заказчиков от необходимости разбираться в двухмерных чертежах и позволяет провести экскурсию для них по трехмерной модели будущего объекта, а сейчас — даже с эффектом присутствия с помощью очков виртуальной реальности.

Второе достоинство — технологичность. По нашему опыту в 95% случаев оказание услуги BIM-проектирование в России заканчивается созданием трехмерной модели коммерческих и промышленных объектов. Остальные 5% смотрят в будущее.

Сейчас набирает силу тренд, когда технология BIM начинает сливаться с другой под названием «умный дом». Растущий спрос на такую систему мы наблюдаем со стороны международных заказчиков, которые видят резерв для сокращения издержек бизнеса, в рациональной эксплуатации здания.

Важно при этом понимать, что рынок «умных зданий» только начал формироваться. По словам теоретиков, комбинация технологии «BIM» и «умный дом», с помощью датчиков позволят отслеживать операторам состояние конструкции и неполадки во всех инженерных системах здания в режиме реального времени. Как это будет реализовываться на практике, покажет время.

В мире и России

Руководители стран играют ключевую роль в проникновении технологии BIM на строительный рынок.

К примеру, в январе информационные агентства сообщили о запуске государственных программ по BIM в Италии Ирландии . В Италии был принят закон, в соответствии с которым с 2019 года вводится поручение использовать BIM при государственном заказе, а в Ирландии разработана дорожная карта по переходу строительной отрасли на BIM.

Если взглянуть на статистику DODGE Data&Analytics, то ясно видно какого прогресса добились западные и европейские государства. BIM-проектирование используют в половине и более проектов в Великобритании 57% опрошенных, в США 55%, во Франции — 55% и Германии — 48%.

Россия присоединилась к группе стран, разрабатывающих программы по BIM в 2014 году, и во многом усилия правительства дали толчок распространению этой технологии на отечественном рынке.

Плоды этой работы, видны в закупках госзаказчиков, которые начали принимать участников в тендер только с проектами в BIM. Ограничится ли применение технологии созданием трехмерной модели здания или правительство потребует проработку в проектах системы «Умный дом» — вопрос открытый.

А вот коммерческий сегмент платить за технологию BIM при эксплуатации объекта почти не готов из-за высокой стоимости владения и сроков окупаемости.

Расставим все точки

Технология BIM — полезный инструмент для строителей, однако застраховать заказчиков от ошибок при создании объекта он не способен. Совсем другое дело мастера, которые используют его или другие подходы при проектировании.

Отбирая проектировщиков, мы часто видим у соискателей эффектные чертежи в BIM, но выполненные с технической точки зрения безобразно. Поэтому в первую очередь стоит сосредоточиться на оттачивании навыков у специалистов. И уж если они для этого воспользуются BIM, то выиграет от этого как рынок, так и заказчики.