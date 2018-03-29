Российский Крым образца 1953 года

Вопрос об изменении переподчинения Крымской области идеологически и экономически был основан на сентябрьском пленуме ЦК КПСС 1953 года, посвященном проблемам сельского хозяйства. На нем с обстоятельным докладом выступил бесспорный знаток этой области Никита Хрущев. Именно тогда он и был избран первым секретарем ЦК КПСС, председателем же Президиума ЦК и Совета министров пока оставался Маленков.

На решение сентябрьского пленума ЦК Крымский обком отреагировал лишь в конце октября, то есть почти через 1,5 месяца. Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, который хорошо знал ситуацию в Крыму , такая самоуспокоенность крымского руководства пришлась весьма не по вкусу, поскольку официальная отчетность и многочисленные факты убеждали в обратном. Видимо, именно это и привело к его тайному появлению в Крыму осенью 1953 года. О хрущевском визите нет никакого упоминания в тогдашней крымской прессе. Только воспоминания Алексея Аджубея, зятя Хрущева, который сопровождал первого секретаря в инспекторской поездке по Крыму, свидетельствуют об этом факте.

По словам Аджубея, наиболее ошеломили, взволновали и возмутили Хрущева шумные толпы русских переселенцев, которые буквально атаковали машину первого секретаря. Люди жаловались на невыносимые условия жизни, плохое жилье, нехватку продовольствия, требовали помощи. «Это сейчас я пишу: приехали, — отмечает Аджубей, — а они кричали: „Нас пригнали“. Из толпы раздавались и вовсе истерические крики: „Картофель здесь не растет, капуста вянет“. Или вдруг крайне печальное: „Блохи заели“. „Чего же вы ехали в Крым?“ — спрашивал Хрущев. Народ закричал: „Нас обманули“.

По свидетельству Алексея Аджубея, Хрущев в тот же день срочно выехал в Киев. По приезде, в Мариинском дворце он имел продолжительный разговор с руководством Украины . Главной темой стал крымский вопрос и неприятные впечатления от поездки. Пользуясь своим огромным авторитетом среди киевского руководства, Хрущев убеждал украинцев помочь возрождению крымской земли: „Там южане нужны, кто любит сады, кукурузу, а не картошку“.

Безусловно, решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР было порождением коллективного мнения высшего руководства партии и правительства СССР. Без участия старой сталинской гвардии — Маленкова, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Булганина — оно бы не состоялось.

»Крымская правда» постоянно чествовала украинский народ за его огромную помощь полуострову. Вот что писала эта газета 17 января 1954 года: «Не остаются в долгу и украинцы. Они деятельно помогают крымчанам строить прекрасные города и курорты, развивать промышленное производство. На стройки города-героя Севастополя , курортной Ялты непрерывным потоком идут из Украины мощные отечественные механизмы и оборудование. Столица Украины — Киев шлет сюда мощные механические погрузчики, автоматические дозаторные устройства для бетонных заводов; Харьков дает башенные и электромостовые краны, тракторы; Николаев — транспортеры для бетонных заводов, бульдозеры; Днепропетровск Дебальцево — корытные мойки для предприятий, производящих флюсовый известняк; Осипенко ( Бердянск ) — дорожные машины; Кременчуг — асфальтово-бетонные смесители; Прилуки — раствороносы для механизации штукатурных работ; Мелитополь присылает компрессоры последних выпусков».

О существовании соответствующей программы высшего руководства страны свидетельствует и справка под грифом «Секретно» «О состоянии сельского хозяйства Крымской области» от 4 января 1954 года, подготовленная для первого секретаря ЦК КПУ А. Кириченко (ЦГАОО Украины. Ф-1-ОПЗО. Спр. 3590. Стр. 109 — 110). Уже само название, а тем более содержание этого документа убедительно свидетельствуют истинную причину переподчинения Крыма.

Из справки узнаем, что в 1954 году по сравнению с 1940-м площадь посевов в Крыму сократилось на 70 тысяч гектаров. Из 30 имеющихся колхозов только три смогли освоить полевой севооборот. По урожайности всех основных сельскохозяйственных культур область в 1953 году не достигла довоенного уровня. По состоянию на 1 января 1954 площадь садов составляла лишь 87 процентов, а виноградников — 79 процентов уровня 1940 года. Животноводческие фермы в большинстве колхозов и совхозов Крыма ушли в зиму 1953/54 года, будучи всего на 37% обеспеченными кормами. План строительства коровников и телятников в 1953 году область выполнила на 35,6%, а птичников — на 43%. В области не хватало более 1 тысячи 100 тракторов.

Сельское хозяйство Крыма страдало от острой нехватки воды. По состоянию на январь 1954 года в хозяйствах Крыма орошалось лишь 40,9 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. В 1953 году область не выполнила план сбора налогов, недодав в советскую казну более 6 миллионов рублей.

Крайне заброшенными были легкая и пищевая промышленности. В 1953 году план не выполнили все предприятия этих отраслей. Область оказалась неспособной освоить огромные средства, которые выделяло государство на капитальное строительство. Поэтому Совет Министров Российской СФСР только в Ялте был вынужден уменьшить в 1953 году капиталовложения на 5,2 миллиона рублей.

Глубокий кризис переживала и социальная сфера области. В Крыму в конце 1953 года было только 3 хлебных магазина, 18 — мясопродуктовых, 8 — молочных, 2 — тканей, 9 — обуви, 5 — стройматериалов и 28 — книжных магазинов. Полностью прекратилась торговля овощами и картофелем в государственном секторе (ЦГАОО: Ф-1-ОП 52. Спр. 490. Стр. 9.).

Беспокойство и отчаяние звучали даже с трибун партийных конференций. «Прошло десять лет после окончания войны, — говорил с трибуны Крымской областной партконференции 1954 года секретарь Феодосийского горкома партии Моисеев, — трудящиеся выдвигают к нам законные требования: когда будет восстановлен город и созданы минимальные бытовые условия? В городе нет воды, достаточного количества электроэнергии, банно-прачечного комбината. Во время войны было разрушено до 40% жилфонда, а отстроен силами горисполкома только один дом на 8 квартир. Многие из этих вопросов неоднократно ставились перед вышестоящими организациями — Советом Министров РСФР и министерствами. Но…» (ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп. 52. — Спр. 4990. — Стр. 125).

«Кто восстанавливает Кировский район Керчи — центральную часть города, — спрашивал с той же трибуны секретарь горкома Смородин и сам же отвечал: «Никто! Нет такого строительного треста. Такими темпами мы и за 100 лет не отстроим города. Соответствующие решения были приняты правительствами РСФР и СССР еще в 1952 — 1953 гг, и вот уже 1954, а строительство многих объектов, в частности, морского вокзала, молокозавода и др. так и не начато». (там же. Стр. 115 — 116).

Вот такой Крым в 1954 году СССР повесил на шею Украины. Я лично всячески приветствую нынешние веерные отключения электричества, как в Крыму, так и в Краснодарском крае . Я также воодушевлен отсутствием в Крыму воды из Днепра. Продукты с материковой Украины в Крыму тоже лишние. Все постройки времен Украины тоже правильно оккупанты сносят — нечего крымчанам баловаться мелким и средним бизнесом.

Психология различает пять стадий принятия неизбежного:

1 стадия — Отрицание (человек отказывается принимать то, что с ним случилось);

2 стадия — Гнев (на этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру);

3 стадия — Торг (появляются мысли о том, чтобы договориться о более лучшей участи);

4 стадия — Депрессия (на данном этапе человек может круглые сутки находится в депрессивном состоянии);

5 стадия — Принятие (согласие с неизбежной участью).

Я желаю всем крымчанам долгой жизни. Чтобы они могли вспомнить: как им было «плохо» с Украиной, и как им «хорошо» стало под оккупацией. Предавший раз — предаст стократно. Ешьте свои «камни с неба». У меня к вам нет ни капли сочувствия. Одно презрение.

Ни Крым, ни тем более оккупированная часть Донбасса нам сейчас не нужны. Более того, они окончательно добьют нашу экономику, которая и так на ладан дышит. Они висят гирями на шее агрессора, и пусть еще какое-то время повисят. Пусть они, как дотационные регионы, требующие огромных инвестиций на восстановление, разрушают не нашу экономику, оттягивая ресурсы, а экономику агрессора.