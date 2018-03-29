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Власти Адыгеи будут выдавать гранты лучшим муниципалитетам по итогам года
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Власти Адыгеи будут выдавать гранты лучшим муниципалитетам по итогам года 

ТАСС 1 час назад
МАЙКОП, 29 марта. /ТАСС/. Власти Адыгеи разработали систему поощрений, предполагающую выдачу грантов трем лучшим муниципалитетам по итогам года. Об этом в четверг сообщили ТАСС в региональном правительстве.
"Стимулом к улучшению показателей для муниципалитетов является внедренная в республике система поощрений. По итогам года три лучших муниципалитета получают гранты на решение того или иного острого вопроса, важного для жителей города или района", — заявили в пресс-службе.
По словам главы республики Мурата Кумпилова, перед муниципалитетами поставили задачу максимально использовать все возможности, предлагаемые федеральным центром для развития территорий.
"Нам предстоит решить много задач по развитию местного самоуправления, начиная от улучшения системы предоставления муниципальных услуг до благоустройства. По ряду направлений мы добились определенных результатов, стараемся создавать равные комфортные условия жизни как для городских, так и сельских жителей", — сказал Кумпилов.
В 2017 году Адыгея реализовала проект «Формирование современной городской среды», благоустроив 19 дворов. В 2018 году к реализации госпрограммы подключились еще три муниципальных образования: город Адыгейск, поселки Энем и Яблоновский. Отмечается, что при выборе объектов благоустройства решающую роль играет мнение жителей муниципалитетов.
Всего в республике 60 муниципальных образований, из них 2 городских округа, 7 муниципальных районов и 51 поселение (3 городских и 48 сельских).
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