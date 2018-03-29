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С 8 по 22 апреля в Москве пройдет Музыкальный Пасхальный фестиваль «Светлое Воскресение»
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С 8 по 22 апреля в Москве пройдет Музыкальный Пасхальный фестиваль «Светлое Воскресение» 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 1 час назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
В этом году фестиваль пройдет в 13 московских храмах. Для москвичей и гостей города будут организованы концерты классической, фольклорной музыки и колокольного звона, прозвучат пасхальные песнопения в современной обработке, пройдут театрализованные выступления. Параллельно с концертами все желающие будут приглашены на мастер-классы по звонарному мастерству, росписи яиц, созданию пасхальных сувениров, изготовлению кукол, кузнецкому и гончарному делу.
Ряд храмов проведёт экскурсии и квесты на своих территориях.
Торжественное открытие фестиваля состоится 8 апреля в храме свв. мучеников Михаила и Федора Черниговских. В этот же день концертные программы и мастер-классы пройдут в храме святителя Николая на Трех Горах.
14 апреля концерты и мастер-классы будут организованы в Новоспасском ставропигиальном монастыре, Богоявленском Кафедральном соборе в Елохово, храме иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыно.
15 апреля — в храме святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе, храме преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, в храме Живоначальной Троицы в Останкино.
21 апреля — в храме Пророка Божия Илии в Черкизове и в храме святого Иоанна Богослова под Вязом. В этом храме вместе с культурной программой состоится конкурс росписи двухметровых пасхальных яиц среди представителей средств массовой информации под названием «МедиаПасха».
22 апреля — программы пройдут в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке и в храме святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.
Закроется фестиваль 22 апреля в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре праздничной концертной программой, мастер-классами и конкурсом росписи тридцати двухметровых пасхальных яиц. Участниками росписи станут ученики детских школ искусств города Москвы (20 команд) и студенты православных вузов (10 команд). Победители конкурса получат памятные пасхальные призы от ювелирной компании «Владимир Михайлов».
Подробная программа на сайте mos.ru
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