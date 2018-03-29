Ростех разработал спецстекло для электровозов, которое не поддается обледенению

По задумке проектировщиков, новые стекла решают проблему обледенения при движении электровоза на скорости в 200 км/ч и тем самым повысят безопасность машинистов. Первые стекла будут выпущены уже в апреле этого года.

Как сообщили в пресс-службе корпорации, новый вид остекления обладает улучшенными характеристиками для эксплуатации техники в сложных климатических условиях.

«Силикатный пентаплекс со сложной кривизной поверхности сделан полностью электрообогреваемым. Он не теряет оптические свойства в любую погоду и обладает высокой ударопрочностью, что обеспечивает более комфортные условия работы и эффективную защиту машиниста», — рассказали представители «Ростеха»

Новое высокопрочное остекление уже прошло сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза 001/2011 по безопасности. В ходе динамических испытаний изделие конструкционной оптики подтвердило заявленные свойства, выдержав удар дюралюминиевого снаряда, выпущенного на скорости 360 км/ч пневматической установкой.