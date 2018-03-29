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В удмуртском зоопарке выходили пострадавшего от ворон беркута
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В удмуртском зоопарке выходили пострадавшего от ворон беркута 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Беркут, найденный в лесу в Якшур-Бодьинском районе идет на поправку. Сейчас здоровью птицы ничего не угрожает, сообщает пресс-служба зоопарка Ижевска.
Напомним, обессиленную птицу обнаружили 23 марта. Беркут не мог летать и подвергался нападкам со стороны ворон. Самостоятельно кушать он не мог, пищу пришлось закладывать ему в клюв.
Позже сотрудники выяснили, что у краснокнижной птицы повреждено крыло и ранена левая лапа.
В настоящее время птица находится в ветлечебнице зоопарка. «Сопротивление беркут не оказывает, дает возможность проводить все медицинские манипуляции, хорошо кушает», — отмечают в учреждении.
В скором времени сотрудники установят пол и возраст особи. Уже летом беркута можно будет увидеть в вольере для хищных птиц в компании еще одной особи беркута.
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