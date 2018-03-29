В удмуртском зоопарке выходили пострадавшего от ворон беркута

Ижевск. Удмуртия . Беркут, найденный в лесу в Якшур-Бодьинском районе идет на поправку. Сейчас здоровью птицы ничего не угрожает, сообщает пресс-служба зоопарка Ижевска.

Напомним, обессиленную птицу обнаружили 23 марта. Беркут не мог летать и подвергался нападкам со стороны ворон. Самостоятельно кушать он не мог, пищу пришлось закладывать ему в клюв.

Позже сотрудники выяснили, что у краснокнижной птицы повреждено крыло и ранена левая лапа.

В настоящее время птица находится в ветлечебнице зоопарка. «Сопротивление беркут не оказывает, дает возможность проводить все медицинские манипуляции, хорошо кушает», — отмечают в учреждении.

В скором времени сотрудники установят пол и возраст особи. Уже летом беркута можно будет увидеть в вольере для хищных птиц в компании еще одной особи беркута.