Нас ждет перерасчет

Фото с ресурса мояоколица.рф Владимирский филиал «Энергосбыт Плюс» информирует: в счетах-квитанциях жителей областного центра за март будет произведена корректировка платы за отопление по итогам 2017 года. Откорректированы будут платежи всех жителей города, чьи дома оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии и для которых в течение года размер платы за отопление начислялся равномерно, исходя из норматива потребления услуги на 1 квадратный метр жилой площади.

Уже известно, что две трети жителей города обрадуются мартовским квитанциям, а примерно треть ждет разочарование. По данным «Энергосбыта Плюс», из 237 многоквартирных домов, в которых будет произведена корректировка, для жителей 153 домов (65%) перерасчет будет произведен в сторону уменьшения платы на общую сумму 38,08 млн рублей. Ну а жителям 84 домов наоборот придется раскошелится — их ждет доначисление платы за отопление на общую сумму 11,3 млн рублей.