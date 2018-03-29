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Нас ждет перерасчет
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Нас ждет перерасчет 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса мояоколица.рф  Владимирский филиал «Энергосбыт Плюс» информирует: в счетах-квитанциях жителей областного центра за март будет произведена корректировка платы за отопление по итогам 2017 года. Откорректированы будут платежи всех жителей города, чьи дома оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии и для которых в течение года размер платы за отопление начислялся равномерно, исходя из норматива потребления услуги на 1 квадратный метр жилой площади.
Уже известно, что две трети жителей города обрадуются мартовским квитанциям, а примерно треть ждет разочарование. По данным «Энергосбыта Плюс», из 237 многоквартирных домов, в которых будет произведена корректировка, для жителей 153 домов (65%) перерасчет будет произведен в сторону уменьшения платы на общую сумму 38,08 млн рублей. Ну а жителям 84 домов наоборот придется раскошелится — их ждет доначисление платы за отопление на общую сумму 11,3 млн рублей.
«Энергосбыт Плюс» предупреждает: корректировка платы в квитанциях будет напечатана отдельной строкой. Оплатить «надбавку» можно единовременно или частями в срок до 1 июля. Только после этой даты на абонентов, не произведших расчет, будут наложены пени. Впрочем, жители смогут оплатить квитанцию и после 1 июля, но для этого необходимо подать до 1 мая заявление о рассрочке платежа в ближайшем офисе (адреса во Владимире: ул. Мира, 61 а; ул. Юбилейная, д. 15; ул. Чайковского, д. 38 д).
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