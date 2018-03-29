В России построят 40 судов для ловли крабов

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика». Минсельхоз поручил Росрыболовству до 1 июня внести в правительство проект документа о закреплении инвестиционных квот на строительство судов для добычи крабов, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев

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"Прошу доработать и до 1 июня внести в правительство проект о закреплении инвестиционных квот на строительство судов для добычи крабов на Дальнем Востоке и северных рубежах России ", — отметил Ткачев, сообщает ТАСС . По оценкам Росрыболовства, под эти квоты построят почти 40 среднетоннажных судов, добавил министр.

Росрыболовству предстоит распределить с 1 апреля квоты на вылов рыбы на ближайшие 15 лет. Ткачев напомнил, что пока не распределен остаток инвестквот на вылов разнорыбицы (треска, камбала, терпуг, кальмар, навага и палтус). «Важно завершить в этом году отбор заявок на нераспределенный объем квот, а это порядка 43%. Это обеспечит условия для строительству еще четырех среднетоннажных судов», — подчеркнул Ткачев.

Квоты на вылов водных биоресурсов, включая краба, распределяли ранее на аукционах. С 2004 г. действие квот законодательно закрепили на пять лет, с 2008 г. — на десять лет, в 2016 г. срок закрепления квот продлили до 15 лет.

Поправки, внесенные в закон о рыболовстве в 2016 г., гласят, что 20% квот по определенным видам промысловых, включая крабов, направят на обновление флота и улучшение переработки, 15% квот пойдут на строительство судов на российских верфях и 5% — на создание рыбоперерабатывающих береговых предприятий.

Порядок распределения квот на инвестиционные цели утвержден подзаконными актами. В прошлом году проведена заявочная кампания, власти завершают отбор инвестпроектов. Договоры на право пользования квотами начнут заключать с 2019 г. Порядок распределения квот находится на завершающей стадии согласования. Воспользоваться инвестквотами можно только после ввода объекта инвестиций в строй.