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США задумались об аресте имущества России
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США задумались об аресте имущества России 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Украина.ру
Американские власти рассматривают возможность ареста российских активов в США в качестве одной из мер по «делу Скрипаля». Об этом посол США в Москве Джон Хантсман рассказал в интервью РБК.
Он выразил надежду на то, что странам все же удастся стабилизировать отношения без крайних мер, хотя прогнозировать что-либо Хантсман отказался. Также посол рассказал, о каких активах может идти речь, с учетом того, что на дипломатическую собственность подпадает под действие Венской конвенции — ее арестовать невозможно.
«Существует Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации. Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события», — заявил посол.
Хантсман также рассказал, что по вечерам он читает исторические книги о взаимоотношении двух стран. По его словам, в истории России и США были хорошие моменты, когда представители стран как партнеры садились за стол переговоров, чтобы утрясти разногласия, однако инцидент со Скрипалем это то, «как ответственные партнеры не поступают».
Власти США 26 марта объявили нежелательными на своей территории 60 российских дипломатов, а также потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Аналогичные меры последовали от более чем десятка стран, которые выразили солидарность Великобритании в связи с инцидентом.
Экономическими мерами изначально грозила только Великобритания. Правительство Терезы Мэй грозит отказаться от российского газа, а также начать тотальную проверку российских капиталов в королевстве.
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