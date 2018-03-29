Восемь лет назад в метро Москвы произошел теракт. Во взрывах на «Лубянке» и «Парке культуры» погибли 40 человек 

Ровно восемь лет назад — 29 марта 2010 года — в московском метро в утренний час пик прогремели два взрыва. Первый — на «Лубянке», через 40 минут второе взрывное устройство сработало на «Парке Культуры». Обе бомбы были закреплены на террористках‐смертницах. Ответственность за взрывы сразу взял на себя лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров. Погибли 40 человек, пострадали 168. Большинство — россияне, а также граждане Таджикистана, Филиппин, Киргизии, Малайзии и Израиля.
Взрывы
О первом взрыве стало известно в 07:56. Мина была закреплена на стоящей возле второй двери второго вагона смертнице. Устройство сдетонировало, когда поезд остановился на платформе и машинист собирался открыть двери. Мощность взрывного устройства составила около четырех килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате этого взрыва погибли 24 человека.
После этого движение поездов по Сокольнической линии полностью остановили. Но к этому времени вторая террористка уже находилась в составе, остановившемся на перегоне между «Фрунзенской» и «Парком культуры». Машинист довел поезд до станции и попросил пассажиров выйти. Именно в этот момент, в 08:37, в третьем вагоне прогремел второй взрыв. Мощность бомбы была эквивалентна двум килограммам тротила. Жертвами стали 16 человек, четверо из которых скончались через два дня в больнице.
В устройствах использовалось мощное взрывчатое вещество гексоген, а в качестве поражающих элементов — куски арматуры и железные болты.
Сразу после трагедии сотрудники МЧС и столичной подземки эвакуировали из метро порядка 3,5 тысячи человек, перекрыли участок от «Спортивной» до «Комсомольской» и закрыли ряд станций.
Из-за взрывов сотрудников УВД на Московском метрополитене перевели в усиленный режим службы, а саперы и кинологи с собаками обследовали все станции на наличие взрывчатки. Полностью движение восстановили лишь к вечеру 29 марта.
30 марта 2010 года объявили днем траура по погибшим в теракте.
Расследование трагедии
Из-за взрывов СКР возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». 31 марта сайт
«Кавказ-центр»
разместил видеообращение Доку Умарова, записанное в день трагедии. Бандит заявил, что взрывы произвели по его личному приказу, а теракт — это акция возмездия за февральскую спецоперацию федералов в ингушских селениях. Тогда в Сунженском районе были ликвидированы 18 террористов. Позднее администрация YouTube удалила все видеоролики с признанием Умарова.
В мае 2010 года сотрудники правоохранительных органов и силовых структур установили личности всех причастных к трагедии в подземке. Организатором терактов признали одного из главарей боевиков действовавшего в Дагестане террористического подполья Магомедали Вагабова.
Убийцей пассажиров на «Лубянке» оказалась уроженка Дагестана Мариам Шарипова. По одним данным, она была женой Магомедали Вагабова, а по другим — террориста по кличке Доктор Мухаммад. Взорвавшейся на «Парке культуры» террористкой являлась
17-летняя
вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова Дженнет Абдурахманова.
По данным следствия, террористы намеренно выбрали метрополитен в качестве места проведения теракта для создания общественного резонанса как в России, так и за ее пределами.
Во-первых, был выбран утренний час пик, когда в метро чрезвычайно многолюдно.
Во-вторых, обе террористки привели мины в действие в тот момент, когда поезда
только-только
остановились на платформах и пассажиры очень плотно стояли возле дверей. То есть преступники заранее подсчитали, как добиться максимально возможного числа жертв.
Ликвидация террористов
4 июня 2010 года Александр Бортников, возглавлявший тогда ФСБ, сообщил о ликвидации части боевиков из группировки Вагабова. 12 июля в Дагестане были задержаны шестеро смертниц и двое боевиков, готовивших новые теракты в центре России. Одним из них оказался мужчина, который привез Абдуллаеву и Шарипову в Москву.
21 августа 2010 года в квартире в селении Гуниб сотрудники дагестанского управления ФСБ России блокировали Вагабова и еще четырех боевиков. Террористам предложили сдаться, на что бандиты ответили огнем. В перестрелке все пятеро были убиты. 6 февраля 2013 года стало известно о смерти Гусена Магомедова — последнего участника взрывов в метрополитене, который сопровождал
террористок-смертниц
из Дагестана в Москву.