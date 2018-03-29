Восемь лет назад в метро Москвы произошел теракт. Во взрывах на «Лубянке» и «Парке культуры» погибли 40 человек

Филиппин, Киргизии, Малайзии и Израиля. Ровно восемь лет назад — 29 марта 2010 года — в московском метро в утренний час пик прогремели два взрыва. Первый — на «Лубянке», через 40 минут второе взрывное устройство сработало на «Парке Культуры». Обе бомбы были закреплены на террористках‐смертницах. Ответственность за взрывы сразу взял на себя лидер « Кавказского эмирата Доку Умаров . Погибли 40 человек, пострадали 168. Большинство — россияне, а также граждане Таджикистана

Взрывы

О первом взрыве стало известно в 07:56. Мина была закреплена на стоящей возле второй двери второго вагона смертнице. Устройство сдетонировало, когда поезд остановился на платформе и машинист собирался открыть двери. Мощность взрывного устройства составила около четырех килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате этого взрыва погибли 24 человека.

После этого движение поездов по Сокольнической линии полностью остановили. Но к этому времени вторая террористка уже находилась в составе, остановившемся на перегоне между «Фрунзенской» и «Парком культуры». Машинист довел поезд до станции и попросил пассажиров выйти. Именно в этот момент, в 08:37, в третьем вагоне прогремел второй взрыв. Мощность бомбы была эквивалентна двум килограммам тротила. Жертвами стали 16 человек, четверо из которых скончались через два дня в больнице.

В устройствах использовалось мощное взрывчатое вещество гексоген, а в качестве поражающих элементов — куски арматуры и железные болты.

Сразу после трагедии сотрудники МЧС и столичной подземки эвакуировали из метро порядка 3,5 тысячи человек, перекрыли участок от «Спортивной» до «Комсомольской» и закрыли ряд станций.

Из-за взрывов сотрудников УВД на Московском метрополитене перевели в усиленный режим службы, а саперы и кинологи с собаками обследовали все станции на наличие взрывчатки. Полностью движение восстановили лишь к вечеру 29 марта.

30 марта 2010 года объявили днем траура по погибшим в теракте.

Расследование трагедии

Из-за взрывов СКР возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». 31 марта сайт

«Кавказ-центр»

разместил видеообращение Доку Умарова, записанное в день трагедии. Бандит заявил, что взрывы произвели по его личному приказу, а теракт — это акция возмездия за февральскую спецоперацию федералов в ингушских селениях. Тогда в Сунженском районе были ликвидированы 18 террористов. Позднее администрация YouTube удалила все видеоролики с признанием Умарова.

В мае 2010 года сотрудники правоохранительных органов и силовых структур установили личности всех причастных к трагедии в подземке. Организатором терактов признали одного из главарей боевиков действовавшего в Дагестане террористического подполья Магомедали Вагабова

Убийцей пассажиров на «Лубянке» оказалась уроженка Дагестана Мариам Шарипова. По одним данным, она была женой Магомедали Вагабова, а по другим — террориста по кличке Доктор Мухаммад. Взорвавшейся на «Парке культуры» террористкой являлась

17-летняя

вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова Дженнет Абдурахманова.

По данным следствия, террористы намеренно выбрали метрополитен в качестве места проведения теракта для создания общественного резонанса как в России , так и за ее пределами.

Во-первых, был выбран утренний час пик, когда в метро чрезвычайно многолюдно.

Во-вторых, обе террористки привели мины в действие в тот момент, когда поезда

только-только

остановились на платформах и пассажиры очень плотно стояли возле дверей. То есть преступники заранее подсчитали, как добиться максимально возможного числа жертв.

Ликвидация террористов

4 июня 2010 года Александр Бортников , возглавлявший тогда ФСБ , сообщил о ликвидации части боевиков из группировки Вагабова. 12 июля в Дагестане были задержаны шестеро смертниц и двое боевиков, готовивших новые теракты в центре России. Одним из них оказался мужчина, который привез Абдуллаеву и Шарипову в Москву

21 августа 2010 года в квартире в селении Гуниб сотрудники дагестанского управления ФСБ России блокировали Вагабова и еще четырех боевиков. Террористам предложили сдаться, на что бандиты ответили огнем. В перестрелке все пятеро были убиты. 6 февраля 2013 года стало известно о смерти Гусена Магомедова — последнего участника взрывов в метрополитене, который сопровождал

террористок-смертниц

из Дагестана в Москву.