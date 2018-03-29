Президент Татарстана лично проверит декларации чиновников республики

1 апреля истекает срок подачи декларации у первой категории госслужащих — депутатов Госсовета РТ . Второй этап сдачи деклараций — для остальных госслужащих — завершается 30 апреля. Лилия Галимова напомнила, что в 2017 году в РТ приняли несколько законов, указов для совершенствования госполитики по противодействию коррупции. Теперь контроль за предоставлением данных муниципальных служащих, в том числе депутатов и глав местной администрации по контракту, руководителей исполкомов, берет на себя лично президент РТ. «Речь идет о контроле доходов, расходов чиновников их супругов и детей, — уточнила представитель Казанского кремля. — Так как закон РФ , регулирующий эту работу, был принят в апреле 2017 года, все справки на имя президента РТ направлены и за 2016 год». Лилия Галимова сообщила также о создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Этот орган также будет заниматься проверкой достоверности предоставляемых чиновниками справок. Комиссия уже выявила факты предоставления неполных или недостоверных сведений. В отношении этих служащих назначена проверка полноты сведений.

Проверке, где массовой, а где выборочной, подверглись данные чиновников Казани , Набережных Челнов, Чистопольского и Тукаевского районов. В итоге были выявлены факты неполных и недостоверных сведений о доходах. В отношении этих служащих назначена проверка предоставления полноты сведений».

«Президенту РТ предоставляется информация — например, правоохранительными органами , или кадровой службой, куда поступила справка. Поводом может стать и обращение, публикация в СМИ, — описала механизм проверок Лилия Галимова. — Если возникают основания для перепроверки, они излагают факты. Их направляют президенту РТ. Он как лицо, которое лично контролирует эту сферу, принимает решение о проведении антикоррупционной проверки. Ее проводят только в тех случаях, когда президент РТ подписывает соответствующее распоряжение. Эта проверка может начаться в течение 60 дней с момента подписания президентом распоряжения. По закону она может быть продлена до 90 дней».

Представитель Казанского кремля сообщила, что в РТ декларации сдают 7986 муниципальных служащих. Это главы муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений, депутаты, работающие на непостоянной основе, председатели контрольно-счетных палат, руководители исполкомов районов и городских округов, городских и сельских поселений. Так как они должны предоставить данные и на супругов, и на несовершеннолетних детей, в адрес президента РТ еще дополнительно может поступить до 30 апреля свыше 20 тыс. справок. Это помимо лиц, замещающих госдолжности — премьер-министра РТ, вице-премьеров РТ, министров республики.