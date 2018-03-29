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Ростов превратят в потемкинскую деревню перед ЧМ-2018
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Ростов превратят в потемкинскую деревню перед ЧМ-2018 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Власти Ростова-на-Дону, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, намерены закрыть ветхие и аварийные здания баннерами с красивыми изображениями.
На заседании городского совета по инвестициям мэр города Виталий Кушнарёв сообщил, что всего разместят 250 таких баннеров.
«Таких зданий у нас будет очень много. Станиславского, Шаумяна… Исторический центр сплошь пронизан аварийными и ветхими строениями. Надо поработать, к ЧМ выполнить», — приводит слова главы администрации Don News.
Городские власти уже запросили из резервного фонда областного бюджета 38 млн рублей. На эти средства они планируют расселить жителей ветхого дома, который расположен прямо в центре города, чтобы снести это здание.
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