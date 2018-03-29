Ростов превратят в потемкинскую деревню перед ЧМ-2018

Власти Ростова-на-Дону, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, намерены закрыть ветхие и аварийные здания баннерами с красивыми изображениями.

На заседании городского совета по инвестициям мэр города Виталий Кушнарёв сообщил, что всего разместят 250 таких баннеров.

«Таких зданий у нас будет очень много. Станиславского, Шаумяна… Исторический центр сплошь пронизан аварийными и ветхими строениями. Надо поработать, к ЧМ выполнить», — приводит слова главы администрации Don News.

Городские власти уже запросили из резервного фонда областного бюджета 38 млн рублей. На эти средства они планируют расселить жителей ветхого дома, который расположен прямо в центре города, чтобы снести это здание.