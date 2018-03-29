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Жители Дагестана сдали около 11 тысяч боеприпасов и 56 кг взрывных веществ
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Жители Дагестана сдали около 11 тысяч боеприпасов и 56 кг взрывных веществ 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МАХАЧКАЛА, 29 мар — РИА Новости. Жители Дагестана в рамках профилактической операции добровольно сдали около 11 тысяч единиц боеприпасов, 56 килограммов взрывных веществ и 165 единиц различного оружия, сообщил на сессии Народного собрания министр МВД республики Абдурашид Магомедов.
"В ходе оперативно-розыскных работ обнаружено и изъято 327 единиц огнестрельного оружия, 357 гранат, более 33 тысяч боеприпасов и других веществ. Проведена оперативно-профилактическая операция, в ходе которой население добровольно выдало 165 единиц различного оружия, 11 тысяч единиц боеприпасов, 56 килограммов взрывных веществ", — рассказал министр.
Глава регионального МВД обратился к депутатам с просьбой выделить из бюджета республике средства, чтобы продолжить реализацию программы по выкупу у населения оружия.
"Я хотел бы попросить правительство продолжить работу по выкупу оружия у населения. В прошлом году было выделено три миллиона рублей. Если есть возможность принять в бюджете, потому что граждане республики активно принимают участие в этой программе", — сказал Магомедов.
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