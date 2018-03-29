Жители Дагестана сдали около 11 тысяч боеприпасов и 56 кг взрывных веществ

"В ходе оперативно-розыскных работ обнаружено и изъято 327 единиц огнестрельного оружия, 357 гранат, более 33 тысяч боеприпасов и других веществ. Проведена оперативно-профилактическая операция, в ходе которой население добровольно выдало 165 единиц различного оружия, 11 тысяч единиц боеприпасов, 56 килограммов взрывных веществ", — рассказал министр.

Глава регионального МВД обратился к депутатам с просьбой выделить из бюджета республике средства, чтобы продолжить реализацию программы по выкупу у населения оружия.

"Я хотел бы попросить правительство продолжить работу по выкупу оружия у населения. В прошлом году было выделено три миллиона рублей. Если есть возможность принять в бюджете, потому что граждане республики активно принимают участие в этой программе", — сказал Магомедов.