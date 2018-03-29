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В Подмосковье запустят «интернет вещей»
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В Подмосковье запустят «интернет вещей» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Московская область станет пилотной площадкой для запуска «интернета вещей», новая технология позволит сократить издержки обслуживающих организаций и потребителей, пишет в четверг газета «Известия».
«Интернет вещей» — это сеть устройств (гаджеты, домашняя техника, роботы, датчики и другая электроника), которые подключены к интернету и обмениваются данными между собой и управляются через Сеть. В «интернете вещей» исключено участие человека в ряде действий и операций.
«Подмосковье станет пилотной площадкой, где будет создана цифровая платформа «интернета вещей», рассказали «Известиям» в компании «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Договор о сотрудничестве в создании такой технологии компания подписала с «Мособлгазом», — отмечается в статье.
Платформа будет единой для сфер ЖКХ, безопасности и транспорта. Ее применение обеспечит автоматический учет потребления газа, воды и электричества. С помощью платформы также можно будет контролировать наполнение емкостей для сбора коммунальных отходов, герметичность сетей и наличие протечек, управлять уличным освещением. Платформа поможет и в сфере безопасности — она позволит в режиме онлайн собирать информацию с газоанализаторов и датчиков пожарной сигнализации.
За счет применения новой технологии можно будет значительно сократить издержки обслуживающих организаций, что в итоге скажется на снижении тарифов для населения более чем вдвое, отметил экономист Михаил Хазин. Он добавил, что внедрение цифровой платформы исключит человеческий фактор при проведении технологических работ и при обслуживании инфраструктуры, а это также приведет к снижению тарифов.
Внедрение «интернета вещей» в ЖКХ нанесет сокрушительный удар по коррупционным схемам, которые сегодня распространены в управляющих компаниях, считает Хазин. По его мнению, важно, чтобы эта работа не заканчивалась на пилотных проектах в Подмосковье — эффективность для экономики страны будет достигнута только при наведении порядка во всей отрасли.
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