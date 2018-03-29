На укрепление берега в Пионерскои выделено 72 млн рублей

На работы по укреплению берега в Пионерском выделено 72 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Деньги пойдут на восстановление наиболее пострадавшей части променада — у государственного комплекса «Янтарь» и парковой зоны «Сосновый бор». Сейчас здесь разрушены некоторые несущие конструкции самого променада, обрушилась часть берегового склона. В некоторых местах провалы составляют около 11 метров.

«Предлагается восстановить работоспособность немецкой системы бун на протяжении 1 070 метров. Это поможет сформировать пляж перед променадом. Также в качестве дополнительной страховки оборудуют каменный вал вдоль побережья», — сказал Антон Алиханов

Работы хотят завершить до начала штормов осенью 2018 года.