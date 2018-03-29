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О важности водных ресурсов для жизни и развития общества рассказали ученики школы №1400
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О важности водных ресурсов для жизни и развития общества рассказали ученики школы №1400 

На Западе Москвы 24 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Во Всемирный день защиты водных ресурсов в школе №1400 Можайского района был запущен экопроект «Вода и здоровье». Он направлен на формирование у школьников ответственного отношения к водным ресурсам как к источнику здоровья и жизни на Земле.
Депутат Московской городской Думы Зоя Зотова дала старт экологическому проекту «Вода и Здоровье» в рамках всероссийской акции «Сделаем вместе». На сцене актового зала ученики школы показали театрализованное представление — танцевальный номер, символизирующий загрязнение водоемов людьми, и творческую постановку «История живой капельки воды», повествующую о том, что без чистой воды жизнь на планете стала непригодна для всех: людей, животных, насекомым, птиц, рыб и растений. Также выступил хор, исполнивший песню о важности воды для жизни на Земле.
«Вода — колыбель жизни, ценный ресурс, который необходимо тщательно оберегать. В Москве 660 водных источников, и наша с вами задача — не допустить возникновения необратимых последствий жизнедеятельности человека. Я рассчитываю, что мы проведем мониторинг состояния водных источников и поможем их очистить, а тем самым — сохранить», — отметила Зоя Зотова.
В завершении концерта ведущие рассказали о свойствах воды, её формах и видах. Также, с точки зрения разных наук, объяснили ее важность в природе, жизни человека и живых организмов.
«Береги богатство! Ведь источник жизни — чистая вода», — призывали школьники со сцены.
Ученикам, выступившим на сцене, вручили партийные памятные сувениры.
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