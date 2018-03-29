На ледоход Поморью понадобятся 2,8 млн федеральных рублей

Ледокольные работы по спуску льда в Поморье потребуют дополнительных затрат. 2,8 миллиона рублей регион планирует запросить у федерального центра на работу по спуску льда от Черного яра до населенного пункта Ворждоромы.

На дежурство ледоколов во время прохождения ледохода в районе Архангельска ежегодно выделяются средства регионального бюджета. В этом году на основании прогноза прохождения ледохода объём этих средств также увеличен до 4 миллионов рублей. Как пояснил представитель Росморпорта, при необходимости для разрушения льда будут использованы все ледоколы порта, включая самый мощный в Архангельске «Диксон».

По данным главы оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка в 2018 году Александра Уварова, начало противопаводковых мероприятий намечено на первую декаду апреля.

— С учётом погоды в марте и предварительного прогноза на апрель, раннего начала разрушения льда на Северной Двине не ожидается. Долгосрочный прогноз начала ледохода будет выпущен синоптиками 4 апреля, — прокомментировал начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Пуканов.