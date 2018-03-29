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Перешивка железной дороги на Сахалине обойдется в 25 млрд рублей
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Перешивка железной дороги на Сахалине обойдется в 25 млрд рублей 

РЖД-Партнер 26 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По словам министра ЖКХ региона Дмитрия Зайцева, на эти цели РЖД выделено 25 млрд руб. Заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги по Сахалинской области Андрей Золотых эту цифру подтвердить пока не смог.
Перевод сахалинской колеи, частично оставшейся еще от японцев, на общероссийский стандарт ведется много лет. Но в последнее время принято решение ускорить работы.
«В 2018 году мы планируем выполнить масштабную реконструкцию сооружений — это 32 объекта, капитальный ремонт пути — 53,5 км, демонтаж приемо-отправочных путей — 5,8 км, демонтаж стрелочных переводов, укладка рельсошпальной решетки, перешивка колеи, укладка рельсовых плетей — 86 км», — пояснил А. Золотых. Также необходимо отремонтировать более полусотни мостов.
По словам Д. Зайцева, с перешивкой колеи приходится торопиться, потому что этого требует подготовка строительства моста Сахалин — материк.
«Изыскания уже активно ведутся. Этот проект становится реальным для реализации в течение ближайших 5–7 лет», — рассказал министр.
Ранее ASTV.RU сообщал, что из-за перешивки колеи железнодорожное сообщение полностью закроют на все лето 2018 года. Однако из-за опасений, что морские и автоперевозчики не справятся с выросшим объемом, часть поездов все-таки будет ходить. Именно железнодорожные перевозки остаются на острове основным способом транспортировки твердого топлива.
«Если железная дорога не будет работать три месяца, а по нашим подсчетам, это в общей сложности полгода простоя в связи с выводом вагонов из региона, мы приостановим работу», — прокомментировал гендиректор ООО «Горняк-1» Алексей Цмоканич.
На днях в областном правительстве прошло совещание с участием руководителя Дальневосточной железной дороги Николая Маклыгина. Точные сроки и условия остановки движения на совещании определить не удалось, скорее всего, их назовут к маю. Решение будут принимать в высшем руководстве РЖД.
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