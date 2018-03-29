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Наказание за нарушения земельного законодательства могут смягчить
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Наказание за нарушения земельного законодательства могут смягчить 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Законопроект о смягчении административного наказания для граждан за несерьезные нарушения земельного наказания внесен в нижнюю палату парламента.
В частности, предлагается ввести такое наказание, как вынесение предупреждения. Оно может быть вынесено за такие нарушения, как самовольное занятие земельного участка, использование его не по целевому назначению, а также неиспользование участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества.
Сейчас за такие нарушения предусмотрен безальтернативный штраф. Между тем при совершении аналогичных правонарушений субъектами малого и среднего предпринимательства им может быть вынесено лишь предупреждение. Это неравноправие предлагают исправить авторы законопроекта — глава комитета ГД по госстроительсту и законодательству Павел Крашенинников Виктор Пинский. «Указанная безальтернативность в назначении наказания приводит к росту социальной напряженности среди населения многих регионов России», — отмечается в пояснительной записке.
Между тем, по данным Росреестра, подавляющее большинство лиц, привлеченных к ответственности за указанные правонарушения, составляют граждане. Если в 2016 году их доля составила 88,7 процента, то за период с января по сентябрь 2017 года — уже 89,2 процента.
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