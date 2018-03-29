7 печальных фактов об окружающей среде сегодня

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика». Эксперты Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) опубликовали отчет о состоянии Земли и окружающей среды на нашей планете. В своем отчете ученые предупреждают о том, что современное состояние окружающей среды угрожает благосостоянию почти 3,2 млрд человек.

Ниже мы расскажем о 7 самых печальных фактах о состоянии окружающей среды и их последствиях для человечества. 1. Деградация земель

Более 75% почв на Земле существенно деградировали, что подрывает благополучие 3,2 млрд человек во всем мире.

Эти почвы либо превратились в пустыни, либо на них были вырублены леса, что привело к исчезновению многих видов.

Если эта тенденция продолжится, то, по прогнозу экспертов, к 2050 году 95% почв на планете деградируют.

Это вынудит сотни миллионов людей мигрировать, так как подобные процессы приведут к продовольственному кризису во многих регионах.

Причинами деградации почв является, по мнению экспертов, целый ряд причин. Это потребительский стиль жизни в большинстве развитых стран в сочетании с ростом потребления в развивающихся странах.

Высокий уровень потребления на душу населения, помноженный на рост численности населения во многих регионах мира, может привести к снижению запасов природных ресурсов и минералов, а урбанизация приведет к более высоким уровням деградации земель.

При этом в отчете отмечается, что существует множество успешных примеров восстановления земель, и многие технологии, как традиционные, так и современные, могут помочь избежать деградации. 2. Исчезновение видов

Деградация почв и изменение климата приведет к вымиранию целых видов животных и растений.

Неэффективное управление землями — это один из самых мощных драйверов ухудшения земель, при этом тяжелейшим последствием такого управления оказывается исчезновение видов и нарушение экосистем, отмечается в отчете.

Именно поэтому восстановление земель эксперты называют одним из самых приоритетных направлений на ближайшие годы.

Более всего, по мнению экспертов, пострадали болотистые местности — уничтожено почти 87%. В связи с этим наблюдается снижение численности видов диких животных и растений, а также обезлесивание.

В 2014 году более 1.5 млрд гектаров экосистем превратились в сельхозугодья. Менее 25% земель на поверхности планеты избежали воздействия человека.

Однако к 2050 году, по мнению экспертов IPBES, их число снизится до 10%.

Сельхозугодья и пастбища в настоящий момент занимают более трети поверхности Земли.

При этом происходит очистка этих земель от их природных обитателей, включая леса, луга, болота, которые являлись местами с высокой концентрацией видового разнообразия. 3. Нехватка пресной воды

Еще одним неприятным последствием происходящих процессов является снижение количества пресной воды на земле.

В отчете говорится также о том, что рост спроса на продукты питания и биотопливо приведет к росту использования химических удобрений и росту числа промышленных систем животноводства.

Использование пестицидов и удобрений вырастет вдвое к 2050 году. 4. Изменение климата

Изменение климата, деградация земель и исчезновение видов — это три стороны одной большой проблемы — опасного влияния, которое оказывают действия человека на окружающую среду, говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что следует решать эти проблемы комплексно, а не по отдельности, так как каждая из них заслуживает предельного внимания и максимальных усилий, направленных на ее решение.

В отчете IPBES подчеркивается, что деградация земель — это один из важнейших факторов, оказывающих влияние на изменение климата.

Только вырубка лесов приводит к 10% всех парниковых выбросов, связанных с деятельностью человека.

Еще одной причиной является выброс углерода, который раньше был в земле, при этом с учетом деградации почв в период с 2000 по 2009 год в год выбросы достигали 4,4 млрд тонн CO2.

Парижское соглашение по климату направлено на то, чтобы сдерживать потепление климата до 2°C.

Это необходимо, чтобы поддержать безопасность водных ресурсов и избежать конфликтов, связанных с возможной миграцией население из-за продовольственного кризиса. 5. Миграция населения и конфликты

Через 30 лет почти 4 млрд людей будут жить в пустынях. Однако к тому времени деградация земель и другие проблемы, связанные с изменением климата, вынудят 50-700 млн человек мигрировать.

Снижение производительности земель сделают общество более уязвимым, а стабильность в обществе более шаткой.

Особенно это будет заметно в тех регионах, где опустынивание будет происходить наиболее интенсивно.

Эксперты предполагают, что снижение уровня осадков повышает возможность возникновения конфликтов на 45%. 6. Продовольственные кризисы

По прогнозам экспертов, сочетание деградации земель и изменения климата приведет к снижению урожайности на 10% в среднем, а в некоторых регионах — на 50%.

Особенно это касается таких регионов, как Центральная и Южная Америка, Южная Африка и Азия.

Именно в связи с этим в регионах могут начаться продовольственные кризисы, главной причиной которых станет нехватка сельскохозяйственной продукции.

Именно в связи с этим ученые призывают к тому, чтобы решать эту проблему уже сейчас и принимать максимально эффективные усилия, чтобы не допустить подобного сценария.

При этом в отчете отмечается, что существует множество успешных примеров восстановления земель, и многие технологии, как традиционные, так и современные, могут помочь избежать деградации. 7. Распространение болезней и бедности

Это связано с предыдущими пунктами напрямую. Люди, оказавшиеся без доступа к достаточному питанию, становятся наиболее уязвимы к различным заболеваниям.

Нехватка пресной воды — также причина распространения различных заболеваний.

Вооруженные конфликты за ресурсы всегда неизбежно приводят к росту бедности.

При этом эксперты подсчитали, что повышение занятости и другие положительные факторы, которые несет восстановление земель, намного превышают те затраты, которые на это потребуются.

В частности, положительный экономический эффект от восстановления земель в 10 раз превысит затраты.

При этом в таких регионах, как Азия и Африка стоимость бездействия перед лицом деградации земель втрое выше, чем затраты на их восстановление.