Шикарная жизнь детей и внуков губернатора Тулеева

Страшный пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев так и не приехал на место трагедии, а митингующих людей назвал кучкой «бузотеров», при этом к своим детям и внукам чиновник относится с особым трепетом.

73-летний Аман Тулеев занимает пост губернатора уже более 20 лет. Судя по всему, за это время он с лихвой обеспечил своим родственникам безбедную жизнь.

Так, сын Тулеева Дмитрии является руководителем федерального управления автодорог «Сибирь». В 2016 году сообщалось, что мужчина состоит в двух потребительских кредитных кооперативах, в то время как его отец принял закон о запрете коллекторской деятельности, передает Life.ru.

Свой шикарный образ жизни Дмитрий нисколько не скрывает, то же самое можно сказать и о его 18-летнем сыне, который занимается большим теннисом. Как известно, в этом виде спорта особенно талантливы представители золотой молодежи. Парень много путешествует, а также ни в чем себе не отказывает, веселясь с друзьями.

Стоит упомянуть, что на одном из дней рождения мальчика поздравляла певица Вера Брежнева . Артистка выразила надежду, что когда Андрей вырастет, то обязательно познакомится с ее дочкой. На что папа завидного жениха воскликнул: «Бери телефон, Андрюха!».

Сообщается, что у Тулеева также есть любопытный внук Станислав, который из бедного сироты за кротчайший срок превратился в «золотого мальчика». Видимо, по наставлению дедушки, мужчина не ведет социальные сети, чего нельзя сказать о жене Станислава.

Девушка выкладывает фотографии практически ежедневно. На одном снимке она трапезничает в дорогом ресторане, на другом — отдыхает с мужем в Италии . На следующем фото Кристина хвастается новыми вещами от премиум брендов.

Видимо, у девушки есть амбиции стать популярным блогером. Примечательно, что фотографии с мужем Кристина почти не выкладывает, а на редких кадрах лицо Стаса либо закрыто, либо плохо видно. «Супруг просто не любит социальные сети», — объясняла девушка.

До брака счастливая мамочка работала риелтором и совершала сделки для знаменитостей. Сейчас девушка предпочитает проводить время за рукоделием, делая на заказ разнообразные украшения из бисера.