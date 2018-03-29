Шикарная жизнь детей и внуков губернатора Тулеева 

Страшный пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев так и не приехал на место трагедии, а митингующих людей назвал кучкой «бузотеров», при этом к своим детям и внукам чиновник относится с особым трепетом.
73-летний Аман Тулеев занимает пост губернатора уже более 20 лет. Судя по всему, за это время он с лихвой обеспечил своим родственникам безбедную жизнь.
Так, сын Тулеева Дмитрии является руководителем федерального управления автодорог «Сибирь». В 2016 году сообщалось, что мужчина состоит в двух потребительских кредитных кооперативах, в то время как его отец принял закон о запрете коллекторской деятельности, передает Life.ru.
Свой шикарный образ жизни Дмитрий нисколько не скрывает, то же самое можно сказать и о его 18-летнем сыне, который занимается большим теннисом. Как известно, в этом виде спорта особенно талантливы представители золотой молодежи. Парень много путешествует, а также ни в чем себе не отказывает, веселясь с друзьями.
Стоит упомянуть, что на одном из дней рождения мальчика поздравляла певица Вера Брежнева. Артистка выразила надежду, что когда Андрей вырастет, то обязательно познакомится с ее дочкой. На что папа завидного жениха воскликнул: «Бери телефон, Андрюха!».
Сообщается, что у Тулеева также есть любопытный внук Станислав, который из бедного сироты за кротчайший срок превратился в «золотого мальчика». Видимо, по наставлению дедушки, мужчина не ведет социальные сети, чего нельзя сказать о жене Станислава.
Девушка выкладывает фотографии практически ежедневно. На одном снимке она трапезничает в дорогом ресторане, на другом — отдыхает с мужем в Италии. На следующем фото Кристина хвастается новыми вещами от премиум брендов.
Видимо, у девушки есть амбиции стать популярным блогером. Примечательно, что фотографии с мужем Кристина почти не выкладывает, а на редких кадрах лицо Стаса либо закрыто, либо плохо видно. «Супруг просто не любит социальные сети», — объясняла девушка.
До брака счастливая мамочка работала риелтором и совершала сделки для знаменитостей. Сейчас девушка предпочитает проводить время за рукоделием, делая на заказ разнообразные украшения из бисера.
Отметим, что после того, как на шикарную жизнь семьи губернатора обратили внимание СМИ, внук Тулева закрыл свой Instagram. Однако Dni.Ru успели сделать скрины.