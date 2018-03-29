Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерове 

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неудачным выражение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который сказал, что горожане, собравшиеся на стихийную акцию после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», «бузотерили».
"Неудачное слово использовал губернатор Тулеев", — заявил Песков во время ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики, его слова приводит Русская служба Би-би-си. «Я видел этих людей,
абсолютная концентрация боли», — добавил Песков.
Пресс-секретарь также пояснил, что президент РФ Владимир Путин, который приехал в Кемерово, чтобы проверить ход работ по расследованию причин и ликвидации последствий пожара, не вышел к собравшимся, поскольку в тех условиях диалог был невозможен.
"Путин очень конкретный, прагматичный президент. Если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", — отметил Песков. «С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно», — считает он.