Ещё
Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерове 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неудачным выражение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который сказал, что горожане, собравшиеся на стихийную акцию после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», «бузотерили».
"Неудачное слово использовал губернатор Тулеев", — заявил Песков во время ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики, его слова приводит Русская служба Би-би-си. «Я видел этих людей,
абсолютная концентрация боли», — добавил Песков.
Пресс-секретарь также пояснил, что президент РФ Владимир Путин, который приехал в Кемерово, чтобы проверить ход работ по расследованию причин и ликвидации последствий пожара, не вышел к собравшимся, поскольку в тех условиях диалог был невозможен.
"Путин очень конкретный, прагматичный президент. Если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", — отметил Песков. «С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно», — считает он.
ТАСС: последние новости
В Кемеровской области назначили нового замгубернатора СМИ: состояние Юлии Скрипаль улучшается Глава заксобрания Нижегородской области Никита Сорокин сложил полномочия депутата
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово212
Израильские истребители обманули российские радары194
Юлия Скрипаль пошла на поправку203
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»55
Украина дала ответ по выдаче пранкера413
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение