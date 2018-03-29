Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерове

абсолютная концентрация боли», — добавил Песков.

Пресс-секретарь также пояснил, что президент РФ Владимир Путин , который приехал в Кемерово , чтобы проверить ход работ по расследованию причин и ликвидации последствий пожара, не вышел к собравшимся, поскольку в тех условиях диалог был невозможен.

"Путин очень конкретный, прагматичный президент. Если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", — отметил Песков. «С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно», — считает он.