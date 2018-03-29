Двенадцать часов в гору при нулевой видимости: пермяки поднялись на высочайший хребет Прикамья

Северный Урал, Вишерский заповедник. Труднодоступный горно-таёжный массив. Добраться до него не так уж просто, но для пермских альпинистов не существует преград. В середине марта они смогли подняться на самый высокий хребет в Пермском крае — Тулымский камень. Публикуем фотографии из этой захватывающей экспедиции.

Альпинисты восходили на Тулымский камень 14 и 15 марта

С 12 по 17 марта в заповеднике «Вишерский» прошла экспедиция, посвящённая его 27 дню рождения. В ней участвовали 11 человек — пермские альпинисты и профессиональные инструкторы. Они запланировали восхождение на высшую точку Пермского края — хребет Тулымский камень. Его высота — 1469 метров над уровнем моря.

На снегоходах участники добрались до места, откуда начиналось восхождение в гору. С помощью инструкторов они сначала поднялись на Чувальский хребет и прошли к базовому лагерю, который находится в долине реки Мойва. Дальше альпинисты двенадцать часов поднимались к Тулымскому камню.

Чувальский хребет

— Температура опустилась до -10 градусов, а ветер был 25-30 метров в секунду — из-за этого была практически нулевая видимость, — пояснили в пресс-службе Вишерского заповедника. — Но неблагоприятные условия не остановили участников: они пользовались навигаторами, которые автоматически отправляли координаты диспетчеру в центральный офис заповедника.

Вход в горный модуль пришлось откапывать более получаса

Альпинисты добрались до плато Тулымского камня. Два года назад там установили горные модули — «вагончики» для отдыха, в которых можно переночевать и погреться. Сорок минут участники экспедиции откапывали вход одного из модулей, отдохнули в нём час и направились назад.

Непогода не испугала альпинистов

На следующий день группа пять километров ехала на лыжах в урочище «Цитрины» — пункта, где находится изба, в которой можно отдохнуть. Погода улучшилась, поэтому участники экспедиции смогли увидеть Ишерим — гору, высотой 1331 метра. Это вторая по размерам вершина в Пермском крае. А ещё через несколько километров пути стал виден Тулым во всей красе. Альпинисты сделали фото и направились обратно.

Пермский край славится своей природой

Команда участвовала в экспедиции под руководством мастера спорта по туризму, директора заповедника «Вишерский» Павла Бахарева.

— Из-за шторма, который застиг нас в первый день, мы ограничились только подъёмом до горных модулей, и оставили до лучших времен путь до верхней точки Тулымского камня, — рассказал Павел Бахарев. — Все участники решили в будущем сделать полный траверс хребта — прохождение участка хребта по гребню через несколько перевалов и вершин. Думаю, нам это будет сделать под силу.

«Вишерский» — это один из крупнейших природных заповедников Европы. Он славится нетронутыми лесными массивами, горными гребтами, например Чувальским и Тулымским, пещерами, самая известная из которых называется Вишерская. Заповедник находится в труднодоступном районе Северного Урала, в 170 километрах от Красновишерска . Для того, чтобы посетить «Вишерский», нужно позвонить по телефону 824330168. Более подробную информацию можно получить на сайте.

В заповеднике очень красиво

Недавно мы рассказывали о пермском путешественнике Евгении Звездине, который 80 километров на лыжах добирался до Маньпупунёра.