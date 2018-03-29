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В Ново-Переделкино прошла отчетно-выборная конференция Первичного отделения Совета ветеранов №1
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ново-Переделкино прошла отчетно-выборная конференция Первичного отделения Совета ветеранов №1 

На Западе Москвы 29 минут назад
Фото: На Западе Москвы
27 марта в школе №1596, расположенной по адресу: улица Приречная дом 3 прошла отчетно-выборная конференция первичного отделения Совета ветеранов №1 района Ново-Переделкино. В работе конференции приняли участие депутат Московской городской Думы Антон Палеев, глава управы района Ново-Переделкино Николай Булыгин, Анатолий Митрофанов, глава муниципального округа Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино, начальник отдела по работе с населением управы района Ново-Переделкино Елена Баринова, руководитель ТЦСО района Ново-Переделкино Алевтина Бобылева, представитель ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Ново-Переделкино Светлана Крейнес и почётный член Совета ветеранов Западного административного округа, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Блаженков.
Собрание началось с минуты молчания в память о погибших в городе Кемерово. Отчёт о работе первичной организации представила председатель первичной организации №1 Валентина Миносуева: «Очень много сделано за прошедший год, и нет здесь значимых или незначительных дел. Каждый звонок и каждая встреча очень важны для членов Совета ветеранов и пенсионеров района».
Она рассказала о том, чем живет каждый день районная ветеранская организация, о её планах и задачах на текущий год, трудностях и проблемах, с которыми порой сталкиваются ветераны. По итогу работа за истёкший период была признана удовлетворительной. Антон Палеев, депутат Московской городской Думы, вручил грамоту Валентине Миносуевой, секретарю первичной организации за проделанную работу на благо москвичей на территории района и округа.
Совет выразил благодарность Валентине Миносуевой, Ларисе Климовой, Тамаре Закалюкиной, Елене Власовой, Римме Чичиленко, Наталье Потаповой, Валентине Твердохлебовой, Надежде Шикляевой и Виктору Блаженкову удивительным бескорыстным людям, которые пришли в Совет ветеранов, чтобы делать добро другим людям, чтобы хоть чем-то помогать ветеранам, нуждающимся в человеческом участии.
"Ещё раз хочется сказать слова благодарности членам ветеранской организации за ваше неравнодушие, активную гражданскую позицию и участие в общественной жизни района. Вы — наш актив и мы и впредь надеемся на вашу мудрость и опыт в решении многих вопросов", — отметила Светлана Крейнес.
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Ново-Переделкино получило положительную оценку за проект «Социальная помощь», а Светлана Крейнес, куратор данного проекта, получила персональную благодарность.
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