В Ново-Переделкино прошла отчетно-выборная конференция Первичного отделения Совета ветеранов №1

Собрание началось с минуты молчания в память о погибших в городе Кемерово . Отчёт о работе первичной организации представила председатель первичной организации №1 Валентина Миносуева: «Очень много сделано за прошедший год, и нет здесь значимых или незначительных дел. Каждый звонок и каждая встреча очень важны для членов Совета ветеранов и пенсионеров района».

Она рассказала о том, чем живет каждый день районная ветеранская организация, о её планах и задачах на текущий год, трудностях и проблемах, с которыми порой сталкиваются ветераны. По итогу работа за истёкший период была признана удовлетворительной. Антон Палеев, депутат Московской городской Думы, вручил грамоту Валентине Миносуевой, секретарю первичной организации за проделанную работу на благо москвичей на территории района и округа.

"Ещё раз хочется сказать слова благодарности членам ветеранской организации за ваше неравнодушие, активную гражданскую позицию и участие в общественной жизни района. Вы — наш актив и мы и впредь надеемся на вашу мудрость и опыт в решении многих вопросов", — отметила Светлана Крейнес.

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Ново-Переделкино получило положительную оценку за проект «Социальная помощь», а Светлана Крейнес, куратор данного проекта, получила персональную благодарность.