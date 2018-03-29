«Ашан» опроверг информацию о переговорах по покупке гипермаркетов «О'кей»

Олег Альхамов. "Ашан" не ведет переговоры о покупке гипермаркетов ритейлера «О'кей», сообщил RNS директор по развитию результатов Auchan в России

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, ведет ли «Ашан» переговоры по покупке гипермаркетов ритейлера «О'кей».

Альхамов отметил, что сейчас у компании в приоритете трансформация и диджитализация.