«Ашан» опроверг информацию о переговорах по покупке гипермаркетов «О'кей» 

"Ашан" не ведет переговоры о покупке гипермаркетов ритейлера «О'кей», сообщил RNS директор по развитию результатов Auchan в России Олег Альхамов.
"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, ведет ли «Ашан» переговоры по покупке гипермаркетов ритейлера «О'кей».
Альхамов отметил, что сейчас у компании в приоритете трансформация и диджитализация.
Ранее издание "Деловой Петербург" сообщило, что ритейлер «Ашан» возобновил переговоры с акционерами ГК «О’Кей» о покупке гипермаркетов сети. По данным издания, «в мае — июне либо часть гипермаркетов, либо все торговые объекты могут сменить владельца».