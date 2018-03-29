Европа недавно закончила торговую войну с США, однако с третьей в мире военной силой, расположенной так близко от ее границ, Россией, нетрадиционные боевые действия по-прежнему в разгаре. Нарастание напряженности началось четыре года назад, после сближения Украины с ЕС, аннексии Крыма и войны в Донецке и Донбассе. Запад наложил на Россию санкции, что только обострило конфликт, дошедший до обвинений Москвы в развязывании гибридной войны при помощи интриг и махинаций. Москву подозревают в том, что ее действия повлияли на общественное мнение по вопросам Брексита, каталонского сепаратизма и ультраправых партий в Германии («Альтернатива для Германии») и Франции («Национальный фронт»).
Отравление бывшего русского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери на британской территории 4 марта только усилило враждебность по отношению к России, однако Кремль отрицает свою ответственность за произошедшее. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, предоставив своим партнерам по Европейскому совету данные расследования, объявила Россию «стратегическим противником» Европы, и ее доводы оказались достаточно убедительными для масштабной высылки дипломатов, к которой присоединились еще два важных союзника — США и Украина.
Этот кризис не выгоден ни одной из сторон, однако факты говорят о том, что это напряжение упрочняет положение Владимира Путина, находящегося у власти уже 18 лет и с каждой войной увеличивающего свою популярность. Так произошло после войны в Чечне, в Грузии, аннексии Крыма и вторжения в Сирию, где Путин, поддержавший, вопреки всему Западу, Башара Асада, уже одержал победу в еще не окончившемся конфликте. В стране, считающей оскорблением потерю былого могущества, национализм продолжает процветать.
Недавно бывший президент Франции Николя Саркози на форуме в Абу-Даби выразил свое восхищение сильными мировыми лидерами, и в числе прочих он упомянул Владимира Путина. По словам Саркози, Путина, как и председателя КНР Си Цзиньпина или наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, стесняют короткие сроки. Демократии «уничтожают лидерство», — добавил он. Не добавил он самого очевидного — что лидерство уничтожает или по крайней мере пытается уничтожить демократии. Недавние российские выборы были отмечены большим количеством нарушений и аномалий, помимо того, что они проводились при молчании оппозиции. Однако очевидно, что Путина поддержали многие избиратели. Этот кандидат, с программой масштабного перевооружения, получил 76,6% голосов, и слабому европейскому лидерству будет трудно противостоять подобному противнику.