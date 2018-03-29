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Дисциплинарные взыскания получили 39 чиновников Медведевского района Марий Эл
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дисциплинарные взыскания получили 39 чиновников Медведевского района Марий Эл 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В 2017 году ведомство проверило 606 правовых актов органов местного самоуправления Медведевского муниципального района. 359 из них были составлены с нарушениями. В основном они касались земельного и градостроительного законодательства, а также закона о местном самоуправлении. Кроме того, в 37 проектах выявлена коррупционная составляющая.
Прокурор вынес администрации района 18 представлений с постановкой вопроса об ответственности должностных лиц. Данные требования были выполнены, в результате 39 чиновников наказаны в дисциплинарном порядке.
Фото: Евгений Поторочин
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