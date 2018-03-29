Дисциплинарные взыскания получили 39 чиновников Медведевского района Марий Эл

В 2017 году ведомство проверило 606 правовых актов органов местного самоуправления Медведевского муниципального района. 359 из них были составлены с нарушениями. В основном они касались земельного и градостроительного законодательства, а также закона о местном самоуправлении. Кроме того, в 37 проектах выявлена коррупционная составляющая.

Прокурор вынес администрации района 18 представлений с постановкой вопроса об ответственности должностных лиц. Данные требования были выполнены, в результате 39 чиновников наказаны в дисциплинарном порядке.